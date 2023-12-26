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المؤتمر نت - بيان من وزارة الاتصالات حول الكابلات البحرية المارة من باب المندب

بيان هام صادر عن وزارة الإتصالات في صنعاء

المؤتمرنت -
بيان هام صادر عن وزارة الإتصالات في صنعاء
نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، صحة ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وخصوصا ما نشرته صفحات محسوبة على العدو الصهيوني من ادعاءات بوجود تهديدات تجاه الكابلات البحرية المارة من باب المندب.

وأكد بيان صادر عن وزارة الاتصالات اليوم، حرص الاتصالات اليمنية على تجنيب خطوط وكابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر، وأن قرار اليمن بمنع مرور سفن العدو الإسرائيلي لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها من الشؤون البحرية – صنعاء بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات.

كما أكدت الوزارة على ضرورة حصول جميع السفن التي تقوم بتنفيذ أعمال الكابلات البحرية على التصاريح والموافقات اللازمة من هيئة الشؤون البحرية اليمنية – صنعاء.

وأشار البيان إلى أن نهج الحكومة اليمنية عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هو التركيز على تطوير وبناء خدمات الإتصالات والإنترنت وتوسعة نطاق خدماتها عبر المؤسسات والشركات المرخص لها، متجاوزة كل الصعوبات والتحديات والانتقال إلى تقنية الأجيال الحديثة لخدمات الاتصالات والإنترنت.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في خطوات البناء والتحول الرقمي بما يسهم في تطوير كافة جوانب حياة الفرد والمجتمع في كامل ربوع اليمن.. لافتا إلى أن وزارة الاتصالات تعمل برؤية وطنية واستراتيجية، ومستمرة في بناء شراكات إقليمية ودولية من خلال استمرار مساهمة الاتصالات اليمنية في شراكاتها الحالية والمستقبلية إقليميا ودوليا.

وذكر البيان أن قطاع الاتصالات يعمل على تطوير مصالحه مع شركائه والتي تشمل مشاريع الكابلات البحرية ومراكز البيانات الإقليمية وبما يحفظ حقوق اليمن وسيادته ويحقق مصالحه.

وأكد على دور الاتصالات اليمنية المحوري في استمرارية بناء وتطوير منظومة شبكات الاتصالات والانترنت الدولية والإقليمية التي توفرها الكابلات البحرية الممتدة ضمن المياه الإقليمية اليمنية، وكذا استمرار جهودها لتسهيل مرور وتنفيذ مشاريع الكابلات البحرية عبر المياه الإقليمية اليمنية شاملة المشاريع التي ساهمت فيها الجمهورية اليمنية عبر الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن).








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