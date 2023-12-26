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المؤتمر نت - بعث الاخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال

رئيس المؤتمر يواسي آل عذبان

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يواسي آل عذبان
بعث الاخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الحاج/ محمد مبارك عذبان ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى مبارك عبدربه عذبان، والى أولاد الفقيد / أحمد وأمين ونبيل محمد مبارك عذبان، وأفراد الأسرة، وكافة آل عذبان، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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