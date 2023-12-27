المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 21110

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 21 ألفاً و110 شهداء، و55 ألفاً و243 مصاباً.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يزيد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، معبرًا عن خشيته أن يتكرر ضده نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي.



وطالب المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.



ويصعد جيش الاحتلال الصهيوني حربه على مستشفيات غزة والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على القطاع المحاصر يشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.