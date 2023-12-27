المؤتمرنت -

ترحيب فلسطيني بمبادرة مصرية لوقف إطلاق النار في غزة

أعرب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بـ"المبادرة المصرية المعدلة" لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وطالب الأمم المتحدة بالعمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، بحسب قناة القاهرة الإخبارية



وأضاف "أشتية" خلال كلمة في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "لن تنتصر إسرائيل على إرادة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، القتل اليومي البشع هو من باب الفشل"، وفق ما أورد تلفزيون فلسطين.



وفي تعليق على المبادرة المصرية، قال أشتية: "نرحب بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على الفلسطينيين، بالمبادرة المصرية المعدلة"، مؤكدًا أن "مصر حتمًا حريصة كل الحرص على وحدانية التمثيل الفلسطيني".



وتابع: "أطلب من الأمم المتحدة العمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وهي خمسة معابر".



وأردف: "وأرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين سيجريد كاج، المنسقة الخاصة للمساعدات الدولية لقطاع غزة، كما أطلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن يبدأ فورًا بكل الإجراءات القانونية ضد المتسببين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين في كل مكان.

