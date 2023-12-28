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المؤتمر نت - أجواء باردة ورياح قوية تضرب هذه المناطق

أجواء باردة ورياح قوية تضرب هذه المناطق

المؤتمرنت -
أجواء باردة ورياح قوية تضرب هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى باردة نسبياً، في عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة،إب والضالع.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، حجة، المحويت وريمة.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 20-30 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 03.0، عمران : 4.4، صنعاء : 5.6، السدة: 7.4، صعدة : 7.6، إب : 10، المحويت : 10
ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الإحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى اتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم من تبعات البرودة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى و جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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