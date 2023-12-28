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المؤتمر نت - صنعاء: حركة السفن الواصلة إلى اليمن في أمان تام

صنعاء: حركة السفن الواصلة إلى اليمن في أمان تام

المؤتمرنت -
صنعاء: حركة السفن الواصلة إلى اليمن في أمان تام
أكدت وزارة النقل أن حركة سفن الحاويات التجارية وكل السفن في البحر الأحمر والواصلة إلى موانئ الجمهورية اليمنية في أمان تام.

وأشارت الوزارة في رسالة وجهتها إلى وكلاء الخطوط الملاحية أطلع عليها المؤتمرنت، إلى أنها تضمن أمان تام لحركة سفن الحاويات التجارية وكل السفن في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الجمهورية اليمنية واضحةً تماماً.

وشددت وزارة النقل على أن الحظر البحري يقتصر على سفن الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئه، حتى السماح بدخول الغذاء والدواء إلى غزة وانتهاء العدوان.








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