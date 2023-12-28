المؤتمرنت -

اليونيسف: 2023 الأكثر دموية لأطفال الضفة

اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنّ العام 2023 "الأكثر دموية على الإطلاق" بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية المحتلة، حيث وصل العنف إلى مستويات غير مسبوقة.



وقالت "اليونيسف" في بيان اليوم، إنه قتل 83 طفلاً في الأسابيع الـ 12 الماضية، أي أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قتلوا في عام 2022 بأكمله.



وأشارت إلى إصابة أكثر من 576 طفلاً، واعتقال آخرين، إلى جانب تأثر الضفة الغربية بشدة بالقيود المفروضة على الحركة والوصول.



وأعربت المنظمة عن شعورها بالقلق البالغ، بشأن حق الأطفال في الضفة الغربية، في السلامة والحماية وحقهم الأصيل في الحياة.



وفي 17 ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية بلغ 505، بينهم 111 طفلاً، منذ مطلع العام الجاري.



وقبل أيام، حذّرت "اليونيسف" في بيان أيضاً، أنّ أطفال قطاع غزة خصوصاً، يفتقرون إلى 90% من حاجتهم للمياه، مشيرةً إلى أنّ نصف مرافق المياه والصرف الصحي دمر أو تضرر من جراء العدوان الصهيوني على القطاع.