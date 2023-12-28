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المؤتمر نت - أكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنّ معركة طوفان الأقصى "وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال"

أبو عبيدة: الكيان الصهيوني على طريق الزوال

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: الكيان الصهيوني على طريق الزوال
أكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنّ معركة طوفان الأقصى "وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال".

وقال أبو عبيدة في تسجيل صوتي، مساء الخميس: "نقاتل منذ عقود وصولاً إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا"، مضيفاً: "وجّهنا للصهاينة ضربة القرن في السابع من أكتوبر".

كذلك، أكّد أنّ الأولوية هي وقف العدوان على شعبنا "وإنهاء حرب الإبادة عليه"، وأكّد أنه تم استهداف "أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان على غزة. ومجاهدونا يسطرون ملحمة فريدة عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة".

كما أشار إلى أنّ كتائب القسام استهدفت "3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين"، ولفت إلى أنه تمّ نشر الكثير من الصور التي توثق "استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض".

وأوضح أبو عبيدة، أن "لا صفقات تبادل للأسرى قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل"، مشدداً على أن "لا صفقة في الحرب".

وقال الناطق باسم كتائب القسّام أنّ "غزة فضحت كل مؤسسات الكذب، التي تحمل سيف حقوق الإنسان في مواجهة الشعوب المستضعفة"، مؤكّداً: "شعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس".

وتابع أبو عبيدة: "نحن مع شعبنا في نفس الخندق ونتقاسم معه لقمة الخبز وشربة الماء".

وجدد تأكيده على "أننا نقاتل منذ عقود، وصولاً إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وأقصانا وسط خذلان رسمي مقيت".

كما أكّد أبو عبيدة في الختام أنّ "ما غرسه 7 أكتوبر سيبقى مزروعاً في وجدان شعبنا من صورة لانكسار هذا العدو المجرم، وسيخرج شعبنا مرفوع الرأس مزهوّاً بالنصر".








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