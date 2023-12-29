المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 29 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 29 ديسمبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم جديدة بحق الشعب اليمني راح ضحيتها شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء.



ففي 29 ديسمبر 2015، استشهد سبعة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان جبل ضين بمحافظة عمران، بينما



استشهد رجل وامرأة وأصيبت ثلاث نساء أخريات في غارة لطيران العدوان على منزلهم في منطقة جول التابعة لجمعة بني بحر بمديرية ساقين في محافظة صعدة، وأدت أيضاً إلى دمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.



أصيب تسعة مواطنين، جراء أربع غارات شنها طيران العدوان على مصنع للمشروبات الغازية في منطقة دارس بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، وأدت أيضاً إلى تدميره بالكامل واندلاع حريق كبير، كما شن غارات على منطقة وادي أحمد بالمديرية.



واستهدف طيران العدوان منطقة الكسارة في مديرية همدان بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية وبست غارات قشلة بوعان في مديرية بني مطر أسفرت عن تضرر أبراج الاتصالات والأحياء السكنية المجاورة، وغارة على المدرسة الأمريكية في منطقة شملان بمديرية همدان دمرت أجزاء منها.



وشن الطيران المعادي ثماني غارات على منازل المواطنين في مناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب، أسفرت عن تدميرها، وغارتين على مزارع خاصة بمنطقة الجر في مديرية عبس، وغارتين على عزلة فاس المجاورة لوادي حرض بمحافظة حجة.



وقتل أكثر من 40 مرتزقاً وأصيب أكثر من مائة آخرين، في غارات لطيران العدوان على تجمعات لهم في منطقة حدة الشقب بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون في غارتين شنهما طيران العدوان على حفار مياه بمديرية همدان في محافظة صنعاء، بينما استشهد مواطنان وجرح اثنان آخران جراء استهداف الطيران سيارات المواطنين في قرية بيت مجحز بالمديرية ذاتها واستهدف بغارتين جبل المدور وغارة على أبراج الإتصالات بجبل ظفار في مديرية بني مطر.



واستشهد مواطنان اثنان وجرح آخران في غارة لطيران العدوان على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، في حين أصيب ستة مواطنين، في غارات على مناطق متفرقة بمديرية المخا في محافظة تعز، واستهدف بعدة غارات مديرية موزع الساحلية ومنطقة العمري في مدينة ذوباب.



وفي محافظة صعدة، أصيب أربعة مواطنين بينهم طفلان وامرأة في ثلاث غارات شنها طيران العدوان على مزرعة في منطقة آل معيض بمديرية باقم غارتين منها باستخدام قنابل عنقودية، كما ألقى قنبلتين عنقوديتين على منطقة العشة بالمديرية نفسها، وشن خمس غارات على منطقة آل الصيفي وغارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف، خلفت دماراً في ممتلكات المواطنين، وثلاث غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم.



وشن الطيران المعادي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية منازل ومزارع المواطنين بوادي الربيعة والمطار ووادي حباب أسفر عن أضرار فيها.



طيران العدوان شن في مديرية نهم بمحافظة صنعاء خمس غارات استهدفت مناطق الرباح وعقبة الصناني ونقيل بن غيلان وبيت دهرة، وغارة أخرى على مديرية حرض بمحافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، وثلاث غارات على مطار الحديدة.



وألقى الطيران المعادي قنابل ضوئية على الجبل الأحمر بمديرية الزاهر في محافظة الجوف، وشن غارتين شرق منطقة العمري بمديرية ذباب، وثلاث غارات على معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز، فيما أقدم مرتزقة العدوان على إحراق منزل أحد المواطنين في منطقة الجحملية بمدينة تعز.



وفي 29 ديسمبر 2017، استشهد رجلان وامرأة وطفل بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل مواطن في منطقة تشدان بمديرية غمر الحدودية في محافظة صعدة، كما استشهد مواطنان في غارة استهدفت سيارة بمنطقة بني صياح في مديرية رازح، فيما أصيب المواطن صالح أحمد مطلق جراء غارة استهدفت حفار مياه في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء.



طيران العدوان شن في المحافظة نفسها، ثلاث غارات على مديرية شدا الحدودية، فيما استهدف بأربع غارات مديرية باقم وبثلاث غارات مديرية الظاهر، وبعشر غارات مناطق متفرقة في مديرية كتاف، وتعرضت مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



ودمر طيران العدوان بثلاث غارات عدداً من منازل المواطنين في قرية آل الزايدي بمنطقة الشط في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن غارتين على مناطق أخرى في المديرية، وغارة على جبل ام بي سي في جيزان وغارة على موقع الشرفة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان خمس غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار وغارتين على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية، وأربع غارات على منازل وممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة، خلفت أضراراً بليغة، في حين قصف الجيش السعودي بالصواريخ والمدفعية منازل ومزارع المواطنين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر ومديرية باقم الحدودية.



وفي محافظة الحديدة، نفذ المرتزقة تمشيطاً بالرشاشات الثقيلة باتجاه كلية الطب في مدينة الحديدة، وقصفوا بالأسلحة الثقيلة باتجاه معسكر الدفاع الجوي ودوار الجمل جنوب المدينة، وبالأسلحة الخفيفة والمتوسطة شمال وشرق حيس وباتجاه شارع الخمسين ومدينة الشباب في شارع الـ90 بمديرية الحالي وباتجاه مدينة الشعب، كما قصفوا بقذائف الهاون باتجاه شارع 7 يوليو وشارع الخمسين وفندق الواحة، واستحدثوا التحصينات والحفر جنوب مدينة الحديدة، ومشطوا بالعيارات الرشاشة باتجاه الدريهمي.



طيران العدوان شن غارة على مديرية مستبأ بمحافظة حجة وألقى قنبلتين عنقوديتين على منطقة الهلة بالمديرية، كما شن غارة على مدرسة المزرق، واستهدفت مدفعية المرتزقة مدرسة شليلة شرق جبل النار بمديرية حرض.



وفي محافظة ذمار شن الطيران المعادي غارتين على منطقة بني سويد بمديرية ضوران آنس، وتم العثور على جثتي الشابين أحمد محمد عبده القاضي وإسماعيل شراره، في مديرية المخا بمحافظة تعز بعد مرور 5 أيام من اختطافهما على يد مسلحين أثناء مشاركتهما في احتجاجات تندد باغتصاب طفل.



وفي 29 ديسمبر 2019، أصيب مواطن بنيران الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح في محافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان غارتين على شاحنة لأحد المواطنين في الخط العام بمنطقة المهاذر، وغارة على منطقة طخية بمديرية مجز، وخمس غارات على منطقة المدافن في جيزان



وقصف مرتزقة العدوان بالهاونات مطار الحديدة وغرب التحيتا ومنطقة الجاح الأعلى في بيت الفقيه، واستهدفوا بـ 13 قذيفة مدفعية منطقة الجاح بمحافظة الحديدة، كما قصفوا بأكثر من 20 صاروخ كاتيوشا وقذيفة هاون قرية الشجن بمديرية الدريهمي، واستهدفوا بالرشاشات الثقيلة قريتي الدحفش والشجن في أطراف مدينة الدريهمي، ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين والممتلكات.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، اُستشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، بينما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة وادي ليه بمديرية الظاهر الحدودية.



وشن الطيران التجسسي ست غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ومديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بـ 185 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.



وشن طيران العدوان غارتين على مطار صنعاء الدولي، وغارة على منطقة الكسارات بمديرية همدان محافظة صنعاء.



وفي 29 ديسمبر 2021، استهدف طيران العدوان بسبع غارات منطقة البلق بمديرية الوادي وبغارتين مديرية صرواح وبغارة مديرية حريب في محافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي سبع غارات على مديرية حيس، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الكنب وغارتين على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، وغارة على منطقة القنذع بمديرية نعمان في محافظة البيضاء، واستهدف بعشر غارات مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة، وبغارتين منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرين بينهم مهاجرون أفارقة، جراء استهداف الجيش السعودي المناطق الحدودية بمختلف الأسلحة.



وشن الطيران التجسسي للعدوان ثلاث غارات على مديرية حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة في محافظة الحديدة.