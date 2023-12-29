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رئيس المؤتمر يعزي أيوب طارش بوفاة نجله

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى فنان اليمن الكبير أيوب طارش عبسي وجميع أفراد أسرته، بوفاة نجله رفعت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن عظيم مواساته لكافة آل عبسي بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".