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المؤتمر نت - تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، حيث تخوض اشتباكات عنيفة في محوري شمالي مخيم البريج وجنوبيّه، وسط القطاع

المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في غزة

المؤتمرنت -
المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في غزة
تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، حيث تخوض اشتباكات عنيفة في محوري شمالي مخيم البريج وجنوبيّه، وسط القطاع.

وأعلنت كتائب القسام مقتل وإصابة عدد من الجنود بعد تفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية، وعدد من الآليات العسكرية، شمالي المخيم.

واستهدفت الكتائب قوة للاحتلال متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG"، موقعة أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

وشرقي غزة، يخوض مقاومو القسام اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس، كما فجّروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في منطقة الشعف.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة واستهدفوا قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

ونشرت كتائب القسام، مساء الجمعة، مشاهد عن طائرة "Skylark-2"، التي تم الاستيلاء عليها، في أثناء مهمة استخبارية لها شمالي تل الزعتر، شمالي قطاع غزة.

وأكدت في بيان، أن مقاتليها استهدفوا 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية في منطقتي الدرج والتفاح بمدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنّ مقاوميها استهدفوا جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شمالي مخيم البريج، وتمت إصابتها بصورة مباشرة.

أمّا جنوبي القطاع، فدمّر مقاومو القسام دباباتي ميركافا بقذائف "الياسين 105" في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاوميها دكّوا تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده شرقي خان يونس، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما خاضوا اشتباكات ضارية في خان يونس، أسفرت عن وقوع 8 جنود للاحتلال بين قتيل وجريح في كمينٍ محكم.

من جهته، اعترف جيش الاحتلال، اليوم، بمقتل ضابط وإصابة ضابط وجندي آخرين بجروح خطيرة خلال معارك شمالي القطاع، ليصل عدد جرحاه إلى 51 خلال يومين.

وبذلك، يرتفع العدد المعلن رسمياً لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 174 و936 مصابا، كما يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.








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