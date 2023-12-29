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المؤتمر نت - صنعاء تحذّر العدو الأمريكي من أي تصعيد ضد اليمن

صنعاء تحذّر العدو الأمريكي من أي تصعيد ضد اليمن

المؤتمرنت -
صنعاء تحذّر العدو الأمريكي من أي تصعيد ضد اليمن
حذرت القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد الشعب اليمني.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان اليوم، "إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيوني".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية.

وجدد العميد سريع التأكيد على موقف اليمن الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات وبلغت التحديات.

وأهابت القوات المسلحة اليمنية بكافة شعوب الأمة بالخروج نصرة لفلسطين ورفضاً للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة.








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