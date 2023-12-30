المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 30 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 30 ديسمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية في عدة محافظات مرتكباً جرائم حرب مكتملة الأركان.



ففي 30 ديسمبر 2015، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في غارات لطيران العدوان على مناطق هيلان والمخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وأصيبت امرأتان جراء قصف صاروخي سعودي طال عدداً من المناطق في مديرية رازح بمحافظة صعدة، فيما استهدف طيران العدوان شبكة الاتصالات بمنطقة العطفين في مديرية كتاف ما أدى إلى تدميرها.



وشن طيران العدوان سلسلة غارات على منطقة جبل العُلى في الحوبان بمحافظة تعز، ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل، كما شن غارات استهدفت مواقع متفرقة بمديرية ومنطقة الجند، فيما استهدفت طائرة من دون طيار بعدة صواريخ مناطق قريبة من شركة النفط جنوبي مدينة المخا.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة العرقوب بمديرية الطيال وخمس غارات على منطقة المنار في مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى تدمير جسر رابط بين طريق صنعاء الحديدة وتدمير أبراج الاتصالات وأضرار بالاحياء السكنية المجاورة والأراضي الزراعية، وممتلكات المواطنين.



وشن الطيران المعادي غارة على آبار المايه في وادي رام بمديرية مستبأ في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد المواطن علي سالم احمد من أبناء منطقة عياش بطلق ناري أطلقته قوات حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران ثلاث غارات على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين.



كما شن الطيران غارة على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر، وغارة على منطقة يسنم وخمس غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم، وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر وشدا.



وشن الطيران أربع غارات شمال الشبكة في نجران، وغارة على منطقة الربوعة في عسير وغارة على قرية الدحرة في الخوبة بجيزان، وتعرض جبلا الدود وتويلق لقصف صاروخي بثلاث قنابل عنقودية.



طيران العدوان شن ست غارات على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة وغارة على مفرق ميتم في محافظة إب أسفرت عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وأربع غارات على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مناطق المخدرة ووادي الربيعة وآل حجلان في المديرية.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على تبة الصناني في المدفون والخط العام بوادي العصرات وغارتين على بيت دهرة، وغارة على سد العقران، وغارة على جبل بادين بمديرية نهم في محافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار بليغة في الممتلكات العامة ومزارع المواطنين.



واستهدف طيران العدوان بغارتين حيد بن عقيل بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، وبأربع غارات مطار الحديدة، وشن غارة على مديرية الحالي، وغارة على مبنى تطوير تهامة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، وثلاث غارات على ميدي إحداها عنقودية، وأربع غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.



وفي 30 ديسمبر 2017، استشهدت عشر نساء في غارات شنها طيران العدوان على مزرعة شرق منطقة قطابة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، فيما استشهد أكثر من 20 مواطناً بغارات استهدفت سيارات بمديرية الجراحي في المحافظة نفسها.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة صنعاء، وثلاث غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، وغارة استهدفت منطقة آل صبحان بمديرية باقم، وغارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر.



واستهدف طيران العدوان بغارتين منزلين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، ما أدى إلى تدميرهما بشكل كلي وتضرر عدد من المنازل المجاورة، وشن خمس غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد أربعة مواطنين في قصف هاون للمرتزقة على قرية الطفسة جنوب الجراحي فيما استشهد مواطن بنيران المرتزقة غرب منطقة السويق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



وفي المحافظة ذاتها، قصف المرتزقة بقذائف المدفعية باتجاه فندقي الرومانسية والواحة وشارع الخمسين وأطلقوا النار باتجاه مدينة الشباب، كما استهدفوا بالأسلحة المتوسطة دوار الجمل بمديرية الحوك من قرية المنظر وتبة الدفاع جنوب الحديدة.



وقصف المرتزقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقيه، واستهدفوا بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة فندق الإتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية، كما قصفوا بالمدفعية بإتجاه مطار الحديدة، وبالعيارات الرشاشة بإتجاه مدينة الشعب ومستشفى 22 مايو.



وأصيبت امرأة بجروح إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة بمحافظة صعدة، في حين دمر الطيران بغارتين مشروع مياه في منطقة الأزقول بمديرية سحار وشن غارتين على منطقة المهاذر بالمديرية.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على منطقتي الحجلة والقد بمديرية رازح أدت إحداها لتدمير منزل مواطن وتضرر منازل أخرى مجاورة، بالإضافة إلى ثلاث غارات على منطقة آل علي بالمديرية.



وفي 30 ديسمبر 2019، تعرضت أغلب المناطق جنوب محافظة الحديدة لقصف بـ 36 قذيفة هاون، واستهدف المرتزقة منازل المواطنين في حارة الشهداء بمديرية الحالي بأربعة صواريخ كاتيوشا وبأربع قذائف هاون مديرية حيس، وبثمان قذائف مدفعية شمال شرق قرية الشعب وشمال قرية مغاري بمديرية حيس، كما قصفوا مدينة الدريهمي بأكثر من 35 صاروخ كاتيوشا وقذيفة هاون ومشطوا بالعيارات الرشاشة بشكل مكثف، واستهدفوا بثماني قذائف هاون قرية الشجن وبتسع قذائف هاون شمال قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي.



واستحدثت جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة تحصينات جديدة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران ثلاث غارات على مديرية الظاهر وغارتين على مجازة الغربية في عسير.



طيران العدوان شن غارة على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة قانية بمديرية ردمان محافظة البيضاء.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي 11 غارة على منطقة الفازة بمديرية التحتيا، ومديرية الدريهمي، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 30 ديسمبر 2021، شن طيران العدوان سبع غارات على مديرية صرواح وأربع غارات على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، واستهدف بغارة منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



طيران العدوان شن غارة على مديرية مرخة بمحافظة شبوة وست غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، التي استهدفها الطيران التجسسي بأربع غارات.



وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطن وأصيب اثنان، بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة، واستحدثوا تحصينات قتالية في مقبنة بمحافظة تعز.



وأصيب ثلاثة مواطنين ومهاجر أفريقي وتضرر عدد من المزارع بقصف صاروخي ومدفعي للعدو السعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة.