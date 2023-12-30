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المؤتمر نت - أوقعت كتائب القسام، أكثر من 20 جندياً إسرائيليا بين قتيل وجريح خلال اشتباك مقاتليها مع قوات خاصة متوغلة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة

القسام: أوقعنا 20 جندياً بين قتيل وجريح غرب غزة

المؤتمرنت -
القسام: أوقعنا 20 جندياً بين قتيل وجريح غرب غزة
أوقعت كتائب القسام، أكثر من 20 جندياً إسرائيليا بين قتيل وجريح خلال اشتباك مقاتليها مع قوات خاصة متوغلة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

واستهدفت كتائب القسام وفق ما نشرته عبر منصة (تليغرام)، 8 دبابات للاحتلال بقذائف "الياسين 105" في حيي التفاح والدرج في مدينة غزة.

ودمر المقاتلون ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"، بالإضافة إلى استهداف ناقلتين في مخيم البريج.

وأضافت أنّ مقاتليها فجروا 3 دبابات للاحتلال الإسرائيلي من نوع ميركافا بعبوة "شواظ" جنوبي وشمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفوا أخرى شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدفوا دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس، حيث تم دك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون.

وتمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات.

وأكدت الكتائب قنص جنديا إسرائيليا بسلاح قنص من العيار الثقيل "M99" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

وأشارت القسام غلى تفجير منزلا تحصن فيه عدد من قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة؛ مما أوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ودك مقاتلو القسام تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدفوا سيارتين عسكريتين لقوات الاحتلال من نوع همر بالعبوات، واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الرشاشة؛ مما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة ودمرتها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت السرايا إنها قصفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت مستوطنتي نيرعام ومفلاسيم في غلاف غزة برشقات صاروخية، وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابتين للاحتلال بقذائف "التاندوم" والـ"آر بي جي" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى أكثر من 500 ضابط وجندي، أكثر من ثلثهم سقطوا منذ بداية التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.








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