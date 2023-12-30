المؤتمرنت -

صنعاء: اجتماع لمناقشة معوقات تنفيذ مشاريع الطرق

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، المعوقات التي تعترض سير تنفيذ أعمال الشق لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات والمديريات.



واستعرض الاجتماع بحضور نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ومحافظ محافظة صنعاء عبدالباسط الهادي ونائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران، الإشكاليات التي تواجه عمل قطاع الأشغال في الأمانة والمحافظات، وتحول دون شق الطرق والشوارع خصوصاً في المناطق التي تأخرت عملية إنزال المخططات فيها، ومناطق البناء العشوائي داخل المدن الرئيسية.



ووقف الاجتماع الذي ضم وكيل أول الأمانة خالد المداني ووكيلا الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على جسار وقطاع الأشغال بالأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي أمام اشكالية شق الشوارع في مناطق التداخلات الإدارية بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وضرورة إيصال الخدمات الأساسية وفي مقدمتها مشاريع الطرق التي سيستفيد منها السكان ويسهل عليهم عناء التنقل من وإلى تلك المناطق.



وأكد المجتمعون أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية الأمنية للفرق الميدانية والفنية اثناء تنفيذ أعمال الاسقاط والتنفيذ للمخططات، بالإضافة إلى توفير الآليات والمعدات المناسبة للمناطق الجبلية والصعبة، لتسهيل عمل الفرق خصوصاً في محافظتي إب وحجة وغيرها من المناطق الجبلية.



وأشاروا إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لحل الاشكاليات القائمة وإيجاد الحلول الممكنة للبدء بشق الشوارع الرئيسية التي تربط بين وحدات الجوار سواءً على مستوى الاحياء السكنية أو الرابطة بين مديريات المحافظات.



