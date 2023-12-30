السبت, 30-ديسمبر-2023 الساعة: 08:48 م - آخر تحديث: 08:41 م (41: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية لمقال بن حبتور بعنوان باب المندب اليمني يساند اهلنا في قطاع غزة المحاصر
محمد الجوهري .
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، عن عدد ضحايا 3200 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والذي بلغ 49 ألف و340 مدنياً ما بين شهيد وجريح

إحصائية 3200 يوم من العدوان: 49340 شهيداً وجريحاً

المؤتمرنت -
إحصائية 3200 يوم من العدوان: 49340 شهيداً وجريحاً
كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، عن عدد ضحايا 3200 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والذي بلغ 49 ألف و340 مدنياً ما بين شهيد وجريح.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المركز أطلع عليها المؤتمرنت، أن عدد الشهداء بلغ 18 الف و298 مواطناً بينهم أربعة آلاف و107 أطفال وألفين و475 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 31 الف و42 مواطناً بينهم أربعة آلاف و901 طفلاً وثلاثة آلاف و29 امرأة.

وأكد المركز أن العدوان دمر 15 مطاراً و16 ميناء وسبعة آلاف و794 طريق وجسر، و351 محطة ومولد كهرباء، وثلاثة آلاف و290 خزان وشبكة مياه، و622 شبكة ومحطة إتصالات وألفين و126 منشأة حكومية بمختلف المحافظات.

وبحسب إحصائية المركز، فإن عدد المنازل المدمرة والمتضررة جراء العدوان بلغ 612 ألف و170 منزلاً، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرها العدوان ألف و813 مسجداً.

وأفادت الإحصائية بأن العدوان دمر 425 مستشفى ومرفق صحي، وألف و314 مدرسة ومعهد و185 منشأة جامعية و390 منشأة سياحية و145 منشأة رياضية و63 منشأة إعلامية في مختلف محافظات الجمهورية.

كما بينت إحصائية المركز أن تحالف العدوان استهدف 267 موقع أثري و12 ألف و503 حقول زراعية، و476 مزرعة دواجن ومواشي.

وفي مجال المصانع والأسواق التجارية، أكد المركز أن العدوان دمر على مدى 3200 يوم من العدوان على اليمن، 413 مصنعاً و709 أسواق تجارية و12 ألف و387 منشأة تجارية.

فيما بلغ عدد مخازن الغذاء التي استهدفها العدوان ألف و38 مخزن، وألف و129 ناقلة غذاء، و431 محطة وقود، و395 ناقلة وقود، وعشرة آلاف و691 وسيلة نقل و485 قارب صيد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تشيلسي ينجو من فخ لوتون تاون
علوم وتقنية: ما أسباب ظهور قشرة الرأس؟
اقتصاد: عُمان تصدر 283.4 مليون برميل نفط
عربي ودولي: روسيا تعلن تدمير 32 مسيرة أوكرانية
رياضة: جنوى يوقف انتصارات إنتر
علوم وتقنية: سماعة تكتشف أمراض القلب مبكراً
مجتمع مدني: 9 عادات تسرع من الشيخوخة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 30 ديسمبر
رياضة: نابولي يتعادل مع مونزا بالدوري الإيطالي
أخبار: القوات المسلحة تحذّر من أي تصعيد ضد اليمن
أخبار: حشد مليوني في صنعاء يوجه رسالة لفلسطين
علوم وتقنية: تعرف فوائد الرمان.. لكن ماذا عن أضراره؟
عربي ودولي: حركة الجهاد تشيد بالعمليات البطوليّة بالضفة
فنون ومنوعات: حكم قضائي ضد الفنان محمد رمضان
أخبار: المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في غزة
عربي ودولي: سوريا تدين العدوان الصهيوني على اراضيها
اقتصاد: الذهب يرتفع 14% في 2023
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 21 ألفاً و507
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي أيوب طارش بوفاة نجله
عربي ودولي: مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 29 ديسمبر
رياضة: أرسنال يسقط أمام وست هام بثنائية
رياضة: برايتون يكتسح توتنهام في البريميرليغ
أخبار: صنعاء: حركة السفن الواصلة إلى اليمن في أمان تام
عربي ودولي: أبو عبيدة: الكيان الصهيوني على طريق الزوال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023