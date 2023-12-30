المؤتمرنت -

إحصائية 3200 يوم من العدوان: 49340 شهيداً وجريحاً

كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، عن عدد ضحايا 3200 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والذي بلغ 49 ألف و340 مدنياً ما بين شهيد وجريح.



وأوضحت إحصائية صادرة عن المركز أطلع عليها المؤتمرنت، أن عدد الشهداء بلغ 18 الف و298 مواطناً بينهم أربعة آلاف و107 أطفال وألفين و475 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 31 الف و42 مواطناً بينهم أربعة آلاف و901 طفلاً وثلاثة آلاف و29 امرأة.



وأكد المركز أن العدوان دمر 15 مطاراً و16 ميناء وسبعة آلاف و794 طريق وجسر، و351 محطة ومولد كهرباء، وثلاثة آلاف و290 خزان وشبكة مياه، و622 شبكة ومحطة إتصالات وألفين و126 منشأة حكومية بمختلف المحافظات.



وبحسب إحصائية المركز، فإن عدد المنازل المدمرة والمتضررة جراء العدوان بلغ 612 ألف و170 منزلاً، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرها العدوان ألف و813 مسجداً.



وأفادت الإحصائية بأن العدوان دمر 425 مستشفى ومرفق صحي، وألف و314 مدرسة ومعهد و185 منشأة جامعية و390 منشأة سياحية و145 منشأة رياضية و63 منشأة إعلامية في مختلف محافظات الجمهورية.



كما بينت إحصائية المركز أن تحالف العدوان استهدف 267 موقع أثري و12 ألف و503 حقول زراعية، و476 مزرعة دواجن ومواشي.



وفي مجال المصانع والأسواق التجارية، أكد المركز أن العدوان دمر على مدى 3200 يوم من العدوان على اليمن، 413 مصنعاً و709 أسواق تجارية و12 ألف و387 منشأة تجارية.



فيما بلغ عدد مخازن الغذاء التي استهدفها العدوان ألف و38 مخزن، وألف و129 ناقلة غذاء، و431 محطة وقود، و395 ناقلة وقود، وعشرة آلاف و691 وسيلة نقل و485 قارب صيد.