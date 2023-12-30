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المؤتمر نت - كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، ان قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة

أونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي

المؤتمرنت -
أونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي
كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، ان قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة.

وقال مدير شؤون "أونروا" بغزة، توماس وايت، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس". إن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثاً عن الغذاء والماء".

وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الجاري.

وشدد المسؤول الأممي أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة".

وأشار إلى أن "سكان قطاع غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء"، مختتماً حديثه بالقول إن "هناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولاً آمناً ومستداماً للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".








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