المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة من الغارات على عدة محافظات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير في الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 31 ديسمبر 2015، استشهد 15 مواطناً بينهم أطفال ونساء جراء غارتين شنهما طيران العدوان على منزل أحد المواطنين وطالتا عددا من المنازل المجاورة بمديرية خيران المحرق في محافظة حجة.



وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة جبل الصهيد في الجردة بمديرية الحدأ محافظة ذمار، وسلسلة غارات على مناطق متفرقة بمحافظة تعز مستهدفاً ميناء المخا والمدينة السكنية لموظفي محطة كهرباء المخا وجنوب الميناء بالقرب من شركة النفط والمؤسسة الاقتصادية للمواشي بالمديرية كما استهدف منطقة العمري في ذوباب ومنطقة الجند وجبل علا بالحوبان.



وفي محافظة صعدة استهدف الجيش السعودي بالصواريخ والمدفعية مناطق متفرقة في رازح والملاحيظ ومديرية كتاف فيما شن الطيران سلسلة غارات على عدد من المناطق بالمحافظة.



طيران العدوان شن غارات على منطقة العصل غرب الحزم ومناطق متفرقة حول المرازيق ومنطقة سدبا بمحافظة الجوف واستهدف مديرية السوادية بمحافظة البيضاء والصالة الرياضية ومنزل وتبة الجابري بمنطقة ذيفان مديرية ريدة في محافظة عمران ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة، كما شن غارات على جبل هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



واستهدف الطيران المعادي منطقة وادي أحمد والمطار في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة بعدة غارات ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين.



ودمر طيران العدوان بثلاث غارات مسجداً في منطقة وعلان بمديرية بلاد الروس وشن غارتين على قرية بير الهذين بمديرية سنحان وبني بهلول في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأحياء السكنية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون في غارة شنها طيران العدوان استهدفت منطقة سكنية تأوي نازحين بمنطقة حوزان بمدينة ذباب الساحلية التابعة لمديرية باب المندب غرب محافظة تعز، كما شن غارة على منطقة يختل بمديرية المخا.



وشن طيران العدوان غارتين على نقيل بن غيلان وغارة على منطقة محلي بمديرية نهم وغارة على جبل الفيدلي بمديرية صعفان في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات الخاصة، واستهدف بغارتين منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، بينما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً على منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة في المديرية.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارتين على منطقة الديوان، وغارتين شمال منطقة الغيل بمديرية كتاف، وغارتين على منطقتي محديدة ويسنم بمديرية باقم خلفت دماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين.



وتعرض عدد من المناطق المتفرقة بمديريتي منبه ورازح لقصف صاروخي استهدف منازل المواطنين ومزارعهم.



الطيران المعادي شن غارتين على جمارك حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على معسكر الحمزة بمحافظة إب، وغارة على مطار الحديدة، وثلاث غارات على الدفاع الجوي ومنطقة الجبانة بمديرية الصليف، وأربع غارات على جبل ناصة بمديرية مريس في محافظة الضالع.



وفي 31 ديسمبر 2017، استشهد أربعة مواطنين بغارة شنها طيران العدوان على الخط العام بمنطقة غولة عجيب في محافظة عمران.



واستشهد مواطن في غارة لطيران العدوان استهدفت دراجته النارية بقرية آل الزايدي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن ثلاث غارات على مناطق أخرى في المديرية استهدفت ممتلكات المواطنين.



واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرين في غارات شنها طيران العدوان على منازل المواطنين في مديرية الشغادرة بمحافظة حجة، في وقت أصيب مواطنان بغارة على مزرعة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة مجازة في عسير وأربع غارات على منطقة آل الصيفي وغارة على مزرعة مواطن في منطقة الطلح بمديرية سحار في محافظة صعدة، في حين تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي سعودي استهدف مزارع المواطنين والطرق العامة.



واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، وألقى خمس قنابل ضوئية على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، واستهدفها بسلسلة غارات.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل علي وغارتين على منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف بثلاث غارات منازل المواطنين وممتلكاتهم في أماكن متفرقة بمديرية باقم الحدودية.



وفي 31 ديسمبر 2019، استهدف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في حارة الشهداء بمديرية الحالي في محافظة الحديدة، بأربعة صواريخ كاتيوشا، وقصفوا بأربع قذائف هاون مديرية حيس، وبثمان قذائف مدفعية شمال شرق قرية الشعب وشمال قرية مغاري بمديرية حيس.



وقصف المرتزقة بأكثر من 35 صاروخ كاتيوشا وقذيفة هاون مدينة الدريهمي، ونفذوا تمشيطاً مكثفاً بالعيارات الرشاشة على المدينة، كما قصفوا بثماني قذائف هاون قرية الشجن وبتسع قذائف هاون شمال قرية الدحفش في أطراف المدينة.



واستحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات جديدة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مطار صنعاء الدولي وغارة على قاعدة الديلمي الجوية بأمانة العاصمة، واستهدف بسبع غارات منطقة ريمة حُميد بمديرية سنحان، وبغارتين وادي رجام في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.



وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارة على الدريهمي، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في مزارع المواطنين وسط منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ومنطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 31 ديسمبر 2021، استهدف طيران العدوان بأربع غارات مديرية عسيلان في محافظة شبوة، وشن غارة على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، و 17 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي، وغارتين على مديريتي صرواح والجوبة في محافظة مأرب خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب ثلاثة مواطنين ومهاجر أفريقي بقصف مدفعي للجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة.



واستهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة.