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المؤتمر نت - أكد الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، حِرْصَ قيادة المؤتمر برئاسة الأخ صادق بن أمين أبو راس، على رفع وتيرة النشاط التنظيمي والمِضي في إحداث نقلة نوعية في الأداء على مستوى الهيئات والقطاعات

الشريف: العمل المؤتمري سيشهد نقلة نوعية خلال 2024

المؤتمرنت -
الشريف: العمل المؤتمري سيشهد نقلة نوعية خلال 2024
أكد الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، حِرْصَ قيادة المؤتمر برئاسة الأخ صادق بن أمين أبو راس، على رفع وتيرة النشاط التنظيمي والمِضي في إحداث نقلة نوعية في الأداء على مستوى الهيئات والقطاعات والدوائر والفروع كافة.

وقال الأمين العام المساعد في تصريح لـ"الميثاق" إن من المقرر أن تعقد اللجنة العامة والامانة العامة خلال الأيام المقبلة اجتماعات تكرَّس لمناقشة برنامج الخطة التنظيمية للعام الجديد 2024م.

وأوضح أن العمل المؤتمري للمرحلة المقبلة سيتضمن العديد من الفعاليات واللقاءات الموسعة المتعلق منها بالجوانب التنظيمية بهدف تعزيز عملية الاتصال‮ ‬والتواصل‮ وبحث سبل التغلب على الصعوبات والعراقيل الماثلة على الرغم من شِحة الإمكانات المتاحة.

ورأى الشيخ خالد الشريف أن ظروف المرحلة الراهنة تستدعي من المؤتمر إعطاء الأولوية لجهود الإيفاء بالتزاماته ومسئولياته تجاه الوطن والشعب وفي مقدمتها مواصلة الصمود والتصدي لكل المؤامرات العدوانية التي تستهدف اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.

وشدد على أهمية أن تلبي مضامين الخطة المُزمَع إقرارها قريباً تطلعات أعضاء وكوادر المؤتمر وتجسيدها لمكانته والدور العظيم الذي يقوم به على الساحة السياسية والوطنية.

وأشاد الشريف بالنجاحات التي تحققت خلال العام 2023م في ظل القيادة الحكيمة للأخ صادق بن أمين أبوراس وجهوده الملموسة في إطار عملية التحديث والبناء التنظيمي.

وبيَّن في هذا السياق أنه بفضل الإرادة الواعية والتفاعل الكبير المساند لقرارات أبوراس أثبت المؤتمريون قوة وحدتهم كما أظهروا حجم وفاعلية التمسك بمواقف التنظيم المنحازة إلى صف الوطن.. مشيراً إلى أن ذلك انعكس بشكل واضح في زيادة التلاحم الشعبي وتحصين الجبهة الداخلية.








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