المؤتمرنت -

21822 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الصهيوني الذي دخل يومه الـ86.



وقالت الوزارة في بيان، إن عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة ارتفع اليوم الأحد إلى 21 ألفاً و822 شهيداً، وعدد المصابين إلى 56 ألفاً و451 مصاباً.



وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 12 مجزرة، راح ضحيتها 150 شهيداً، وأصيب من جرائها 286 شخصاً.



والأحد، استشهد 68 فلسطينيا على الأقل، في قصف طائرات الاحتلال الحربية على مدينة غزة، حيث شنت قصفا بعدة صواريخ على حي الزيتون وسط المدينة، ما أدى لاستشهاد 48 فلسطينيا وإصابة العشرات.



وقصفت طائرات الاحتلال محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا، وإصابة العشرات.



ويصعد جيش الاحتلال الصهيوني حربه على مستشفيات غزة والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على القطاع المحاصر يشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.