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المؤتمر نت - استشهاد خطيب المسجد الأقصىی الشيخ يوسف سلامة بغارة صهيونية

استشهاد خطيب المسجد الأقصى

المؤتمرنت -
استشهاد خطيب المسجد الأقصى
استشهد اليوم الأحد يوسف سلامة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الأسبق، خطيب المسجد الأقصى، في غارة للاحتلال الصهيوني على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل الشيخ سلامة مما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.

وأشارت إلى أن عددا من المواطنين استشهدوا وجرحوا في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي وسط القطاع، وطالت عمليات القصف 3 مساجد.

كما أطلقت طائرات الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي القطاع، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات (وسط).

واستهدفت طائرة بدون طيار منزلا غربي رفح جنوب القطاع، بينما استهدفت غارة شرقي مدينة دير البلح (وسط) مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، استشهاد 150 فلسطينيا في غارات إسرائيل على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة -في بيان- أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقد ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 21 ألفاً و822 شهيداً، وأكثر من 56 ألف مصاب، إضافة لآلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.








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