المؤتمرنت -

مجيديع يواسي آل البدبدي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ/ محمد احمد الحاج البدبدي، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ صالح محمد احمد البدبدي، واخوانه، وكافة ال البدبدي في بني اسعد ثوبان مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".



