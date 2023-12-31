المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة رجل الاعمال الحجاجي

بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الأعمال محمد عبدالله حسن الحجاجي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد / ياسر محمد عبدالله الحجاجي، واخوانه، وكافة ال الحجاجي بمدينة حجه محافظة حجه، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم.



مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون".

