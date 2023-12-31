المؤتمرنت -

22 ألفاً بغزة.. شهداء فلسطين في 2023 الأكبر منذ النكبة

قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الأحد، أن حصيلة الشهداء لعام 2023 هي الأكبر التي تشهدها فلسطين منذ نكبة 1948.



وأوضح الجهاز في بيان بالتزامن مع نهاية عام 2023 أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام بلغ 22 ألفا و404 شهداء، منهم 22 ألفا و141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر بنسبة 98% لقطاع غزة، من بينهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء.



وأشار البيان إلى استشهاد أكثر من 100 صحفي، وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، إلى جانب نزوح ما يقرب من مليون و900 ألف مواطن فلسطيني داخل القطاع.



وأظهر التقرير أنه مع نهاية 2023، وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون نسمة، منهم 1.06 مليون طفل دون سن الـ18 يشكلون ما نسبته 47% من سكان القطاع، لافتا إلى أنه بعد أكثر من شهرين من العدوان الصهيوني على غزة، فإن هناك ما نسبته 40% من الشهداء من الأطفال، ونحو 30% من النساء.



ووفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون العدو الصهيوني نحو 7800 أسير حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، بينما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) 2870 معتقلاً.



وأضاف الجهاز المركزى أن هناك أكثر من 745 ألف مستوطن في 151 مستوطنة مُقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2022، كما قام العدو بهدم وتدمير ما يزيد عن 1200 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).



واختتم البيان بالإشارة إلى قيام العدو الصهيوني منذ عدوانه عبى قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بتدمير ما لا يقل عن 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة الى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

