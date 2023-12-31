الأحد, 31-ديسمبر-2023 الساعة: 09:08 م - آخر تحديث: 08:58 م (58: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية لمقال بن حبتور بعنوان باب المندب اليمني يساند اهلنا في قطاع غزة المحاصر
محمد الجوهري .
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الأحد، أن حصيلة الشهداء لعام 2023 هي الأكبر التي تشهدها فلسطين منذ نكبة 1948

22 ألفاً بغزة.. شهداء فلسطين في 2023 الأكبر منذ النكبة

المؤتمرنت -
22 ألفاً بغزة.. شهداء فلسطين في 2023 الأكبر منذ النكبة
قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الأحد، أن حصيلة الشهداء لعام 2023 هي الأكبر التي تشهدها فلسطين منذ نكبة 1948.

وأوضح الجهاز في بيان بالتزامن مع نهاية عام 2023 أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام بلغ 22 ألفا و404 شهداء، منهم 22 ألفا و141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر بنسبة 98% لقطاع غزة، من بينهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء.

وأشار البيان إلى استشهاد أكثر من 100 صحفي، وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، إلى جانب نزوح ما يقرب من مليون و900 ألف مواطن فلسطيني داخل القطاع.

وأظهر التقرير أنه مع نهاية 2023، وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون نسمة، منهم 1.06 مليون طفل دون سن الـ18 يشكلون ما نسبته 47% من سكان القطاع، لافتا إلى أنه بعد أكثر من شهرين من العدوان الصهيوني على غزة، فإن هناك ما نسبته 40% من الشهداء من الأطفال، ونحو 30% من النساء.

ووفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون العدو الصهيوني نحو 7800 أسير حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، بينما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) 2870 معتقلاً.

وأضاف الجهاز المركزى أن هناك أكثر من 745 ألف مستوطن في 151 مستوطنة مُقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2022، كما قام العدو بهدم وتدمير ما يزيد عن 1200 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

واختتم البيان بالإشارة إلى قيام العدو الصهيوني منذ عدوانه عبى قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بتدمير ما لا يقل عن 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة الى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أرسنال يواصل التراجع ويخسر أمام فولهام
عربي ودولي: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
رياضة: يوفنتوس ينهي عام 2023 بإسقاط روما
محافظات: إتلاف 5 أطنان مواد غذائية في البيضاء
عربي ودولي: المقاومة تستهدف طائرة أباتشي بصاروخ
عربي ودولي: استشهاد خطيب المسجد الأقصى
فنون ومنوعات: (أبو نسب) يتصدر ايرادات شباك التذاكر
عربي ودولي: 21822 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: اكتشاف جسم غريب تحت الماء أسرع من الصوت
أخبار: الشريف: العمل المؤتمري سيشهد نقلة نوعية خلال 2024
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر
أخبار: الوهباني يعزي أيوب طارش بوفاة نجله
فنون ومنوعات: ثعبان سام يقتحم مباراة بأستراليا
رياضة: مانشستر يونايتد يسقط أمام نوتنغهام
عربي ودولي: حماس تندّد ببيع واشنطن ذخائر لإسرائيل
محافظات: المرور يحذر السائقين من شارع الستين
أخبار: أونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي
رياضة: فوز سيتي وبالاس وفيلا في البريميرليغ
رياضة: تشيلسي ينجو من فخ لوتون تاون
علوم وتقنية: ما أسباب ظهور قشرة الرأس؟
اقتصاد: عُمان تصدر 283.4 مليون برميل نفط
عربي ودولي: روسيا تعلن تدمير 32 مسيرة أوكرانية
رياضة: جنوى يوقف انتصارات إنتر
أخبار: إحصائية 3200 يوم من العدوان: 49340 شهيداً وجريحاً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023