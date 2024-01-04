المؤتمرنت -

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة وجنوبه، في ظل محاولته التقدم.



وقالت كتائب القسام إنها فجّرت عبوة شديدة الانفجار بقوة إسرائيلية راجلة داخل منزل شمال مخيم النصيرات وأوقعتها بين قتيل وجريح، كما استهدفت دبابات غرب مخيم المغازي، ودمرت دبابة أخرى بقذيفتي "الياسين 105 " شمال مدينة خان يونس.



وأعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال قرب آليات عسكرية في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة "آر بي جي"، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



كذلك، استهدف مقاتلو القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



وتضمنت مشاهد بثتها كتائب القسام، هجمات لمقاتلي المقاومة على تجمعات الجنود خلف خطوط التوغل الإسرائيلي.



من جهتها، أعلنت سرايا القدس استهداف عسقلان ومستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية مركزة.



كما استهدف مقاتلو السرايا آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف الـ "RPG" شرق مخيم البريج وسط القطاع، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة مُعدة مُسبقاً في محور المنشية عن بُعد، ووقوع القوة المعادية في الكمين.



بدورها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية أنّ قوات الشهيد عمر القاسم تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي.



وأكدت تفجير عبوة جنوب شرق مخيم البريج بالآليات المتقدمة، مؤكدةً إيقاع قتلى وإصابات في صفوف الاحتلال.



يُشار إلى أنّ حصيلة القتلى المعلَن عنهم من جنود "الجيش" الإسرائيلي ارتفعت إلى 175 منذ بدء التوغّل البري في قطاع غزة، و509 منذ إطلاق المقاومة ملحمتها "طوفان الأقصى".