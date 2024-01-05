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المؤتمر نت - تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة على محاور عدة بقطاع غزة

اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال

المؤتمرنت -
اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال
تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة على محاور عدة بقطاع غزة، في ظل محاولاتٍ إسرائيلية للتقدم.

وأعلنت كتائب القسّام، أنّ مقاتليها دكّوا تجمعاً لآليات الاحتلال غربي مخيم المغازي بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ودمّرت القسّام دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا" باستخدام عبوّة "شواظ" غربي المغازي وسط القطاع، إضافةً إلى نجاح مقاوميها في تفجير عبوةٍ شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل، حيث أوقعوهم بين قتيلٍ وجريح، شمالي مخيم النصيرات.

كذلك، استهدفت القسّام تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده في مخيم البريج، وسط القطاع، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وتمكّنوا من تفجير عبوةٍ مضادة للأفراد في قوّة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط القطاع أيضاً، ودك القوات المتجمعة في المنطقة نفسها بقذائف "الهاون"، حسب ما أكّد الإعلام العسكري لكتائب القسّام.

وفي مدينة خان يونس، دمّر مقاتلو القسّام دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفتَي "الياسين 105 " شمالي المدينة، إضافةً إلى استهداف دبابتين من النوع نفسه بقذائف "الياسين 105"، في منطقتي المحطة والكتيبة في المدينة.

وأعلنت القسّام تفجير حقل ألغام مكوّن من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكوّنة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت القسّام ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" وجرافة صهيونية بقذائف "الياسين 105" في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.

وفجّر مقاتلو القسّام عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية خاصة تقدمت نحو عين نفق في الزنة، شرقي خان يونس، وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي عمليةٍ مشتركة، أعلنت عنها القسّام، تمكّن مقاتلون من الكتائب بالعمل مع المقاومين في سرايا القدس، من استهداف تجمع لقوات الاحتلال في حي التفاح بمدينة غزّة بقذائف "الهاون"، كما تمكّن مقاتلو القسّام وسرايا القدس من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

هذا وأعلنت سرايا القدس، أنّ مقاتليها قصفوا صباح اليوم "ناحل عوز" و"عالوميم" برشقة صاروخية.

ونشرت سرايا القدس مشاهد لاستهداف مقاتليها عدداً من آليات العدو الصهيوني في محور التفاح والدرج، شرقي مدينة غزّة.

بدورها، أعلنت كتائب المجاهدين استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة مضادة للدروع في محور قتال الشيخ رضوان في مدينة غزّة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح طاقمها.

كذلك قصف مقاتلو كتائب المجاهدين، صباح اليوم، برشقة صاروخية مستوطنة "نحل عوز".

يُشار إلى أنّ حصيلة القتلى المعلَن عنهم من جنود "الجيش" الإسرائيلي ارتفعت إلى 175 منذ بدء التوغّل البري في قطاع غزّة، و509 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية ملحمتها "طوفان الأقصى"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.








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