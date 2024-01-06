المؤتمرنت -

الثروة السمكية تستنكر الاعتداءات على الصيادين بعدن

الثروة السمكية تستنكر الاعتداءات على الصيادين بعدن



استنكرت وزارة الثروة السمكية، استمرار الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها الصيادون في المحافظات الساحلية المحتلة عموماً ومحافظة عدن خاصة.



وأدانت الوزارة في بيان لها إطلاق النار على الصياد فاهم عبدالرحمن زيد بجاش، من قبل حراس قصر قيادات المرتزقة في المعاشيق بمحافظة عدن، ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة.



وأشار البيان إلى أن المعلومات التي تلقتها الوزارة من جمعية صيادي خليج صيرة السمكية تفيد بتحرك عدد من الصيادين بمعية زملائهم على متن قاربهم صباح الأربعاء الماضي لممارسة الصيد، ولم يكونوا على علم بوجود متربصين بهم من قبل المرتزقة.



وأكدت المعلومات أن هناك ضغوطات يمارسها الجانب السعودي بحق وزارة الزراعة والثروة السمكية في حكومة المرتزقة لإبعاد الصيادين وطردهم من أماكن رزقهم بجانب المعاشيق.



ودعا البيان منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للتضامن مع الصيادين والعمل على التحقيق في هذه الحوادث، وفتح ملف المنطقة المحظورة والعمل على انتزاع حقوق الصيادين في العيش الكريم..



وعبر عن استياء الوزارة من حجز قوارب الصيادين لفترات طويلة وتهديدهم بإطلاق النار الكثيف بهدف تخويفهم ومنعهم من مزاولة مهنة الصيد بالقرب من قصر معاشيق.



وطالب البيان بالتحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.



