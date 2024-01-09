المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة إلى باردة في عدد من المحافظات مع تكوّن الصقيع على أجزاء منها خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع احتمالية تكوّن الصقيع على أجزاء منها.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين وكذا هضاب وصحارى الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.



وأشار المركز إلى استمرار نشاط الرياح حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وخليج عدن، وتتراوح سرعتها بين 17-28 عقدة.



وذكر أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 0.4 في ذمار، 1.5 في عمران، 2 في صنعاء، 5.1 في صعدة، 5.5 في السدة، 6 في عتق، 7 في سيئون.



وحث المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى على ارتداء الملابس الشتوية حفاظاً على صحتهم والوقاية من موجة البرد.



ودعا المزارعين إلى اتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم.



وحذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وخليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر.