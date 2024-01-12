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أخبار
المؤتمر نت - المشاط يدلي بتصريح هام (نص التصريح)

الرئيس المشاط يدلي بتصريح هام (نص التصريح)

المؤتمرنت -
الرئيس المشاط يدلي بتصريح هام (نص التصريح)
أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على اليمن عدوان إجرامي غاشم وغير مبرر، وانتهاك سافر لكل القوانين، وسيدفع الثمن باهضاً.

وأشار الرئيس المشاط إلى أن "الدم اليمني غالي وثأرنا لا يبات".. لافتا إلى أن العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني المجرم لن يثني اليمن عن موقفه المساند والداعم لفلسطين.

كما أكد استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة مهما كان العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على الشعب اليمني.

وأضاف الرئيس مهدي المشاط "نقول لإخواننا في فلسطين وأهلنا في غزة إن دماءنا ليست أغلى من دمائكم، ونحن مرتاحو الضمير أننا مشاركون لكم فعلياً، وأن فلسطين لا تقصف وحدها، ونؤكد أن فلسطين بعد اليوم لن تكون في المعركة لوحدها".

وجدد الرئيس المشاط ، في تصريح لوكالة سبأ الرسمية، التأكيد على أن الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وحمل الأمريكي والبريطاني مسؤولية عسكرة الملاحة الدولية.. وقال الرئيس المشاط : "سنثبت للأمريكي والبريطاني أن اليمن مقبرة الغزاة".

وحيا الرئيس المشاط، جماهير الشعب اليمني العظيم التي خرجت في مسيرات مليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.. لافتا إلى أن صمود أبناء اليمن عاتيا وعصيا كجباله ومن يناطحها سيكسر رأسه قبل أن يثلمها.

وأكد أن الحل هو في وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على الأشقاء في غزة وليس بالعدوان على اليمن.








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