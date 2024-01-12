المؤتمرنت -

اتهام أممي للكيان الصهيوني بعدم احترام القانون الانساني الدولي

أكد مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني أخفق مراراً في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شن هجومه على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل، في تصريح صحفي لها اليوم الجمعة: "لقد سلطنا الضوء مرارًا على إخفاقات "إسرائيل" المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".



وأضافت: إن المفوضة السامية شددت على أن هذه الانتهاكات "قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".



ومنذ بدء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تشهد العلاقة بين كيان العدو الصهيوني والأمم المتحدة توترًا سياسيًّا وتصريحات متبادلة على إثر جرائم الحرب التي يرتكبها العدو بحق الفلسطينيين.



وتزعم حكومة العدو الصهيوني في تصريحات سابقة، أن موقف الأمم المتحدة من الحرب على غزة، هو "انحياز لحركة حماس".



ويأتي الموقف الصهيوني من الأمم المتحدة، بسبب إدانة الأخيرة لجرائم العدو ومطالبته بوقف الحرب على الفلسطينيين، والتي أكدت أن "هجوم حماس" في السابع من أكتوبر، لا يبرر لجرائم الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة نتنياهو على المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، وفرض الحصار الظالم عليه.

