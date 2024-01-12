المؤتمرنت -

مجلس النواب ينتقد عنصرية مجلس الأمن وإزدواجية معاييره

أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات إقدام العدو الأمريكي - البريطاني، ومن تحالف معهما، على شن عدوان همجي سافر على العاصمة صنعاء، وعدد من محافظات الجمهورية.



واعتبر المجلس العدوان الأمريكي – البريطاني انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، واستهتاراً بالأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وترويعاً للآمنين في مدنهم، يأتي في إطار توسيع الصراع، وتهديد أمن المنطقة، والدعم والمساعدة للكيان الإسرائيلي المحتل والمجرم.



واستنكر المعايير المزدوجة في القرار المتحيز والأعمى لمجلس الأمن المسيَّر من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والمتماهي مع الرغبة الأمريكية المتعطشة لسفك المزيد من دماء المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وفي بيان له أشار مجلس النواب إلى الفيتو الأمريكي، الذي وقف حائلاً دون صدور قرار لوقف إطلاق النار في غزة، ليصبح مجلس الأمن مطيّة بيد قوى الاستكبار العالمي، لممارسة صلفها وعربدتها على شعوب العالم الحر، وآخرها العدوان السافر على اليمن، ودون أي مسوغ قانوني، أو مبرر على الإطلاق، الذي كان نتيجة تصويت مجلس الأمن المسيّر بالإدارة الأمريكية والإسرائيلية.



وقال البيان :"في الوقت الذي وقفت أمريكا وامتنعت بريطانيا عن التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، تمت الهرولة للتصويت على قرار يدين الجمهورية اليمنية في منع السفن الإسرائيلية، والمتجه إلى الكيان الصهيوني، الذي أظهر بشاعة وقبح وعنصرية مجلس الأمن في التعاطي مع قضية عدوان الكيان الغاصب على غزة، وقتل المدنيين العزل، وتدمير منازلهم وحرمانهم من الماء والغذاء والدواء".



ولفت البيان إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني السافر والغاشم لا مبرر له على الإطلاق، طالما وقد أكدت صنعاء مراراً وتكراراً أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة، عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الكيان.



وأكد مجلس النواب أن العدوان الأمريكي - البريطاني لن يثني اليمن عن موقفه المساند والداعم للشعب الفلسطيني، مهما تخاذل العملاء والمطبعون.



وذكر البيان أن العدوان الهمجي جاء ليؤكد ويثبت صوابية الموقف اليمني، الذي انطلق من قناعة ثابتة، واستشعاراً للواجب والمسؤولية الدينية والإنسانية والاخلاقية في مساندة الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له سكان قطاع غزة من مجازر وحشية وحرب إبادة جماعية وقصف للنساء والأطفال



وأفاد مجلس النواب إلى أن هذا العدوان جاء بعد أن أكد الموقف اليمني على أمن الملاحة في البحر الأحمر، وأنه لم يستهدف أي دولة في العالم باستثناء السفن التابعة للعدو الإسرائيلي، أو التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة كرد طبيعي على إجرام العدو بحق الشعب الفلسطيني.



وجدد التأكيد على أن الإجرام الأمريكي هو من قتل أكثر من 25 ألف فلسطيني، 75 بالمائة منهم أطفال ونساء، وهو من يدمر ويحاصر غزة، ويقف لمنع أي قرار لوقف إطلاق النار على إخواننا في غزة، باستخدام الفيتو أكثر من ثلاث مرات.



وتساءل البيان: "هل ينتظر العالم إبادة شعب فلسطين كي يتحرك، ودون أي مساعدة؟ وكيف تعطي أمريكا لنفسها حق مساعدة مجرمي الكيان الصهيوني، ومنع حقنا في مساندة إخواننا؟".



وبارك مجلس النواب لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس وللشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة حلول عيد رجب، التي تمثل رمزية وارتباطاً روحياً وإيمانياً لدخول اليمنيين الإسلام.



وأهاب بيان المجلس بكافة أبناء الشعب وقواه الحرة التكاتف وتوحيد الجهود ومساندة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والقوات المسلحة اليمنية في كل الخيارات للرد على العدوان الأمريكي - الصهيوني البريطاني .. مجددا تأكيده على حق الشعب اليمني المشروع في الدفاع والرد في إطار معركة الدفاع المقدس عن اليمن وسيادته واستقلاله وحريته.



وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت البيان إلى تأييد مجلس النواب ودعمه لكل الخيارات، التي يتخذها قائد الثورة، في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني.

