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أخبار
المؤتمر نت - والأكثر إجرام الدول اللي عم بتبرر هل الحرب

خلص الحكي .. كيف تضامنت اليسا مع غزة ؟

المؤتمرنت -
خلص الحكي .. كيف تضامنت اليسا مع غزة ؟
أعادت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها في منصة “إكس”، نشر استطلاع مجلة “فوربس” عن أقوى 50 فنانة عالميا، وكان اسمها من بينهنّ، في وقت لفت فيه الاستطلاع إلى أن إليسا قامت بإلغاء إصدار ألبومها في 2023، وذلك تضامنا مع شعب فلسطين بعد حرب غزة.

ونشرت “فوربس” نبذة عن الفنانة إليسا، ضمن استطلاعها، كاشفة أنها واحدة من أكثر المطربات مبيعا في الشرق الأوسط، منذ عام 2005.
وأوضحت أنها فازت للمرة الأولى بجائزة الموسيقى العالمية عن ألبوماتها بعد تحقيقها مبيعات عالمية، لافتة إلى أنها باعت حتى الآن أكثر من 30 مليون ألبوم حول العالم.

وأضافت المجلة الشهيرة، أن إليسا لم تبتعد في موسيقاها عن القضايا الحساسة مثل إساءة معاملة النساء، وسرطان الثدي، إذ قامت في عام 2018 بتضمين لقطات من علاجها الإشعاعي لسرطان الثدي في أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها.
ولفتت إلى أن الفنانة اللبنانية كانت بصدد إصدار ألبوم جديد في خريف 2023، لكنها أجّلت ذلك، تضامنا مع شعب فلسطين، وفق المجلة.
وتعرضت إليسا لانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها في وقت سابق إحياء حفل في ألمانيا، وذلك تزامنا مع حرب غزة.
وهاجمت الفنانة اللبنانية آنذاك منتقديها، ووصفتهم بـ”الفاشلين” و”الفارغين”، مشددة على أن الفن هو “مهنتها” مثل أي مهنة أخرى موجودة، ولا يمكن إيقافه بسبب الحرب.

لكنها، نشرت لاحقا عبر حسابها في منصة “إكس” منشورا يستنكر الحرب على غزة، واصفة ما يحدث فيها بـ”الإجرام” و”الوحشية”، بينما وصفت إسرائيل بـ”الكيان المحتل الوقح”.

وجاء في منشورها: “خلص الحكي، لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الإجرام والوحشية اللي بتصير بغزة ! كيان محتل وقح، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتبرر هل الحرب المأساوية اللي عم تقتل آلاف الأبرياء! الله يكون معكن وينصركم”.
وكالات









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