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المؤتمر نت - محمد عبدالسلام: تحليق مكثف للطيران الأمريكي في الأجواء اليمنية

عبدالسلام: العدوان الأمريكي لن يمنعنا من مساندة غزة

المؤتمرنت -
عبدالسلام: العدوان الأمريكي لن يمنعنا من مساندة غزة
أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن العدوان الأمريكي على اليمن لن يمنع القوات المسلحة اليمنية عن مواصلة تنفيذ التزامها الديني والإنساني والأخلاقي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له عبر منصة "إكس" تويتر سابقاً "على رأس مائة يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة، نؤكد أن الإجراءات العدائية من قبل أمريكا ضد اليمن لن تمنع القوات المسلحة عن مواصلة تنفيذ التزامها الديني والإنساني والأخلاقي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بالاستمرار في استهداف السفن التابعة لكيان العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأضاف "تحليق مكثف لطيران العدو الأمريكي على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية في عدوان مستمر على الجمهورية اليمنية، وانتهاك سافر للسيادة الوطنية".








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