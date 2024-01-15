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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح معتدلة إلى قوية على السواحل

طقس اليوم: رياح قوية وأجواء شديدة البرودة

المؤتمرنت -
طقس اليوم: رياح قوية وأجواء شديدة البرودة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح معتدلة إلى قوية على السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع هبوب رياح معتدلة إلى قوية على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 15 - 25 عقدة.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 2.8، عمران: 3.8 ، صنعاء : 4.0، إب: 9.0، السدة: 9.5.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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