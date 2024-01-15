المؤتمرنت -

24100 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 24 ألفاً و100 شهيد و60 ألفاً و834 مصاباً.



وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 12 مجزرة ضد عائلات في القطاع أسفرت عن 132 شهيداً و252 جريحاً.



وأشارت إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات بسبب عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



وتشن قوات الاحتلال الصهيوني، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدواناً دامياً على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90 بالمئة من سكانه.



وحذرت وكالات وهيئات الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع والأمراض في قطاع غزة المحاصر في ضوء استمرار الهجمات الإسرائيلية واستهدافها لمختلف مقومات الحياة، مطالبة الكيان الإسرائيلي بضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية بشكل عاجل.