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أخبار
المؤتمر نت - خاتم ذكي لمراقبة صحة النساء

خاتم ذكي لمراقبة صحة النساء طيلة مراحل حياتهن

المؤتمرنت -
خاتم ذكي لمراقبة صحة النساء طيلة مراحل حياتهن
يُعدّ خاتم Evie من أبرز الأجهزة القابلة للارتداء التي أُعلنت في معرض CES 2024، وهو خاتم ذكي مخصص للنساء، صممته شركة Movana Health بهدف تسهيل تتبع البيانات الصحية، وبنحو خاص البيانات المتعلقة بالدورة الشهرية والنوم.

حصل هذا الخاتم على جائزة معرض CES 2024 للابتكار، ويُعدّ مناسبًا للنساء اللواتي يرغبن في مراقبة المؤشرات الصحية دون استخدام الساعة الذكية ويفضلن ارتداء جهاز صغير.

أُطلق هذه الخاتم الذكي أول مرة في معرض CES 2023، لكنه لم يكن مُتاحًا للشراء حتى شهر يناير من هذا العام، وقد أشار جون ماستروتارو الرئيس التنفيذي لشركة Movano Health بعد إعلان الخاتم الذكي العام الماضي، إلى أنه مصمم لتلبية الاحتياجات الصحية للنساء في كل مرحلة من مراحل حياتهن.

عُرض هذا الخاتم مرة أخرى في هذا العام في معرض CES 2024، وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة Movano Health على تركيز الشركة في تحسين قدرات الخاتم في تحليل البيانات الصحية للنساء.

يستخدم خاتم Evie Ring تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن الارتباطات بين الدورة الشهرية والمزاج ومستوى الطاقة والنوم والنشاط بعد تحليل البيانات التي تسجلها النساء في تطبيق Evie والتي يتتبعها الخاتم.

ومن الأمثلة على الحالات التي يكتشفها هذا الخاتم، قلة النوم في مرحلة معينة من مراحل الدورة الشهرية، وعند اكتشاف هذه الحالة سترى السيدة تنبيهًا في تطبيق Evie يقول: قد يقل نومك خلال هذه المرحلة من الدورة الشهرية بسبب انخفاض هرمون البروجسترون.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد هذا الخاتم على تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف حالات تحسّن المزاج المرتبطة بزيادة النشاط البدني، على سبيل المثال: إذا تحسّن مزاج السيدة بعد مشي 1000 خطوة أكثر من المتوسط؛ سترى تنبيهًا يقول: لقد لاحظنا أن مزاجك يتحسن عندما تمشين 1000 خطوة أكثر من متوسط الخطوات التي تمشينها يوميًا.

من ناحية أخرى، يمكن للنساء تسجيل أوقات الدورة الشهرية ومزاجهن في أثناء الدورة، ثم يمكن للتطبيق التنبؤ بالدورة القادمة ووقت الإباضة. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، تخطط الشركة لتعزيز مزايا الذكاء الاصطناعي في الخاتم للكشف عن المزيد من البيانات المتعلقة بالدورة الشهرية والمزاج والمؤشرات الصحية الأخرى.

وبالإضافة إلى تتتبع الدورة الشهرية، تقيس المستشعرات المتوفرة في هذا الخاتم بعض المؤشرات الحيوية الأخرى خلال النهار، مثل: معدل ضربات القلب في أوقات الراحة، وتغير معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم (Sp02)، ومعدل التنفس.

ويقيس خاتم Evie المؤشرات نفسها خلال النوم، بالإضافة إلى تتبع ساعات النوم، ويتعرّف أيضًا أوقات الاستيقاظ، والنوم العميق والنوم الخفيف.

وعلى غرار الساعات الذكية، فإن خاتم Evie يتتبع الخطوات والمسافة التي تمشينها يوميًا، والوقت الذي تقضينه في ممارسة الرياضة، والسعرات الحرارية المحروقة، ويوفر كل هذه البيانات في تطبيق Evie.

تطبيق Evie متاح فقط لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، لكن الشركة المصنعة لهذا الخاتم تخطط لإطلاق إصدار خاص لمُستخدمي أجهزة أندرويد في الربع الثاني من عام 2024.

وباستخدام التطبيق، يمكن للسيدات تحديد الأهداف الخاصة بالنوم أو النشاط البدني أو الخطوات. وتسمح مزية Spot Check المتاحة في التطبيق بالوصول بسهولة إلى معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم في أي وقت. ويوفر هذا التطبيق يوميًا ملخصًا يوضح كل البيانات والمؤشرات التي جمعها الخاتم في ذلك اليوم.*وكالات








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