المؤتمرنت -

اليمن.. تعقب 900 متهما في قضايا فساد

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبد الله، نتائج التحري والتحقيق الأولي وتعقب 899 متهماً في قضايا فساد جسيمة.



حيث ناقشت الهيئة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق الأولي في قضايا فساد جسيمة ممثلة في استيلاء واعتداءات على أراضي حرم أحد المطارات الوطنية وتعطيل استكمال بنيته التحتية وتوسعاته وخدماته الجوية من قبل نافذين ومواطنين وعسكريين.



واتخذت الهيئة تدابير تعقب 357 متهماً وإحالتهم للنيابة لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم.



كما أقرت الهيئة استكمال التحقق في الاعتداءات التي طالت حرم المطار من قبل بقية المتهمين البالغ عددهم 542 متهماً وتحقيق مزاعم دعاوى وجود ملكيات خاصة وملاحقتهم إجرائيا وقضائياً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية.



ووجهت الهيئة باستكمال تسوير أراضي حرم المطار لمنع الاستحداثات والسطو عليها وكذا استكمال البنية الإنشائية للمطار كمطار دولي للاستفادة منه في خدمات النقل الجوي لعدد من المحافظات.



وشملت التدابير مساءلة من تقاعسوا وسهلوا الاستيلاء على أراضي حرم المطار وتعطيله من السلطة المحلية ومن تناوبوا في إدارة المطار وتوقيفهم عن العمل.

