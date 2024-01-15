المؤتمرنت -

كتائب القسام تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين

أعلنت كتائب القسام، مقتل الأسيرين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف لجيش الاحتلال على قطاع غزة.



وجاء الإعلان في مقطع فيديو جديد نشرته "القسام" مساء اليوم الاثنين، بعنوان: "نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت"، أكدت فيه المحتجزة الإسرائيلية نوعا أرغماني مقتل الأسيرين.



وفي الفيديو، أكدت نوعا أرغماني أنها تعرض برفقة الأسيرين القتيلين لقصف من طائرة إسرائيلية، أثناء وجودهم في مبنى مع عدد من آسريهم، ما أدّى إلى مقتل رفيقيها، في حين كانت هي الناجية الوحيدة.



وفي ختام الفيديو، أشارت الأسيرة إلى أنّها مُصابة بشظايا بالرأس وفي باقي جسمها، متوجّهةً إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقول: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا. نحن لا نزال على قيد الحياة.. أعيدونا إلى البيت".



ونشرت المقاومة الفلسطينية، أكثر من مرّة، معلومات أو مشاهد مصوّرة للأسرى الإسرائيليين، الذين يطالبون حكومتهم بوقف القصف على غزة والعمل على إعادتهم، في الوقت الذي أدّى العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال التوغّل في القطاع، إلى مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين بنيران جنود الاحتلال.