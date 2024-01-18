الخميس, 18-يناير-2024 الساعة: 03:47 م - آخر تحديث: 03:39 م (39: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - دواء يعالج هذه الأمراض الفتاكة

دواء يعالج هذه الأمراض الفتاكة.. تعرف عليه

المؤتمرنت -
دواء يعالج هذه الأمراض الفتاكة.. تعرف عليه
أظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة أن أدوية تعالج السرطان قد تساعد في الوقاية من مشكلة تصلب الشرايين، أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الخبراء أن التكنولوجيا المستخدمة وراء أدوية الجسيمات النانوية المستخدمة لعلاج الأورام يمكن استخدامها أيضا لمساعدة المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين.

وأشار الدكتور بريان سميث من جامعة ولاية ميشيغان، أن جزيئات “حصان طروادة” الصغيرة المهندسة التي تستهدف الخلايا المناعية يمكن استخدامها لعلاج كلا المرضين القاتلين في المستقبل.

وإمكانية تطبيق نفس الدواء على مجموعتين مختلفتين من المرضى توفر حوافز مالية كبيرة وحوافز للحد من المخاطر، وفقا لسميث الذي أكد بأن الدواء يوفر إمكانية العلاج المتزامن للمرضى الذين يعانون من كلا المرضين.

وبسبب التشابه بين السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، قد تكون الأدوية النانوية السرطانية مرشحة قوية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعكس صحيح، وفقا للدكتور.

وينجم تصلب الشرايين عن تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، ويؤدي هذا إلى تصلب جدران الشرايين وتضييقها حتى لا يتمكن الدم من المرور بشكل صحيح من القلب إلى بقية الجسم.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يسبب هذا مجموعة من الحالات المميتة، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

والسرطان وتصلب الشرايين كلاهما من الأمراض الالتهابية، ما يعني أنهما يمكن أن يكونا ناجمين عن زيادة نشاط الجهاز المناعي في الجسم، وهذا يعني أن الأدوية التي تستهدف الجهاز المناعي يمكن أن يكون لها القدرة على علاج كلا المرضين.. وفقاً لما نقلت مجلة “The Conversation” عن الطبيب سميث.

وأظهرت أبحاث سابقة نشرتها مجلة Nature أن الأدوية التي تستهدف الخلايا المناعية لجعلها تقتل الأورام يمكن استخدامها أيضا لإزالة الخلايا الميتة والمحتضرة في تصلب الشرايين.

يذكر أن أحدث الدراسات تشير إلى أن الأنابيب النانوية، وهي جزيئات كربون أرق بـ 10 آلاف مرة من شعرة الإنسان، يمكن استخدامها أيضا لعلاج كلا المرضين، وعلق سميث: “يمكن استخدام هذه التقنية لنقل الأدوية ودخول الأورام باعتبارها حصان طروادة”.*وكالات









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: استهداف ثاني سفينة أمريكية في خليج عدن
فنون ومنوعات: حقيقة تدهور الحالة الصحية لصلاح السعدني
أخبار: بيام هـام للقوات المسلحة اليمنية
رياضة: المغرب يهزم تنزانيا في كأس أمم أفريقيا
أخبار: السياسي الأعلى: التصنيف الأمريكي لأنصار الله خدمة للعدو الصهيوني
اقتصاد: روسيا تسجل رقماً قياسياً في تصدير الحبوب
رياضة: تونس تتعثر وفوز قاتل لبوركينا فاسو
أخبار: صنعاء.. إزالة أكثر من 46 بناءً مخالفاً
مجتمع مدني: عادات يومية تضعف البصر
أخبار: امين عام المؤتمر يواسي آل العفاره
أخبار: الخارجية: أي تحالف أوروبي سيهدد مصالحهم
عربي ودولي: روسيا تعلن خسائر القوات الأوكرانية في يوم
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: وزارة الصناعة تحذر التجار
أخبار: الحديدة.. شهيد بانفجار جسم في الدريهمي
أخبار: حملة تغريدات غزة 100 يوم عدوان وصمود
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 24448
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة العميد حميد الغبسي
أخبار: طقس بارد وتحذير من اضطراب البحر
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 يناير
علوم وتقنية: مشروبات الطاقة تؤدي لـ"الأفكار الانتحارية"!
عربي ودولي: اتفاق على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة
رياضة: خسارة مفاجئة لعمان أمام السعودية
أخبار: المقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024