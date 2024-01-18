المؤتمرنت -

دواء يعالج هذه الأمراض الفتاكة.. تعرف عليه

أظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة أن أدوية تعالج السرطان قد تساعد في الوقاية من مشكلة تصلب الشرايين، أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب.



وأوضح الخبراء أن التكنولوجيا المستخدمة وراء أدوية الجسيمات النانوية المستخدمة لعلاج الأورام يمكن استخدامها أيضا لمساعدة المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين.



وأشار الدكتور بريان سميث من جامعة ولاية ميشيغان، أن جزيئات “حصان طروادة” الصغيرة المهندسة التي تستهدف الخلايا المناعية يمكن استخدامها لعلاج كلا المرضين القاتلين في المستقبل.



وإمكانية تطبيق نفس الدواء على مجموعتين مختلفتين من المرضى توفر حوافز مالية كبيرة وحوافز للحد من المخاطر، وفقا لسميث الذي أكد بأن الدواء يوفر إمكانية العلاج المتزامن للمرضى الذين يعانون من كلا المرضين.



وبسبب التشابه بين السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، قد تكون الأدوية النانوية السرطانية مرشحة قوية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعكس صحيح، وفقا للدكتور.



وينجم تصلب الشرايين عن تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، ويؤدي هذا إلى تصلب جدران الشرايين وتضييقها حتى لا يتمكن الدم من المرور بشكل صحيح من القلب إلى بقية الجسم.



وعلى المدى الطويل، يمكن أن يسبب هذا مجموعة من الحالات المميتة، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



والسرطان وتصلب الشرايين كلاهما من الأمراض الالتهابية، ما يعني أنهما يمكن أن يكونا ناجمين عن زيادة نشاط الجهاز المناعي في الجسم، وهذا يعني أن الأدوية التي تستهدف الجهاز المناعي يمكن أن يكون لها القدرة على علاج كلا المرضين.. وفقاً لما نقلت مجلة “The Conversation” عن الطبيب سميث.



وأظهرت أبحاث سابقة نشرتها مجلة Nature أن الأدوية التي تستهدف الخلايا المناعية لجعلها تقتل الأورام يمكن استخدامها أيضا لإزالة الخلايا الميتة والمحتضرة في تصلب الشرايين.



يذكر أن أحدث الدراسات تشير إلى أن الأنابيب النانوية، وهي جزيئات كربون أرق بـ 10 آلاف مرة من شعرة الإنسان، يمكن استخدامها أيضا لعلاج كلا المرضين، وعلق سميث: “يمكن استخدام هذه التقنية لنقل الأدوية ودخول الأورام باعتبارها حصان طروادة”.*وكالات



