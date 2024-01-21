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أخبار
المؤتمر نت - الفنان المصري عادل إمام

هل اعتزل الفنان عادل إمام الفن.؟ إليكم الاجابة

المؤتمرنت -
هل اعتزل الفنان عادل إمام الفن.؟ إليكم الاجابة
نفى المنتج عصام إمام، في وسائل إعلام مصرية، ما يُشاع حول اعتزال شقيقه الزعيم عادل إمام، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة. وقال: "أنا متفاجئ مما قاله رامي، والزعيم لم يعتزل، وهو بصحة جيدة، ويقضي وقته فعلاً مع أحفاده وبيقرا وزي الفل".

وأثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء حول اعتزال الفنان المصري عادل إمام، بعد رحلة عطاء امتدت لأكثر من 6 عقود.

جاء ذلك بعد لقاء المخرج رامي إمام، مع الإعلامية ريا أبي راشد، على هامش حفل Joy Awards 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، السبت.

ورد رامي على سؤال متعلق بالحالة الصحية لعادل إمام، مؤكداً أنه بحالة صحية جيدة، لكنه قرر التفرغ للحياة الأسرية وقضاء كل وقته مع الأحفاد، وهو الأمر الذي جرى تفسيره عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن ذلك يُعد إعلان اعتزال "الزعيم".

وحصل عليها الزعيم عادل إمام، حيث صعد المخرج رامي إمام بصحبة شقيقه محمد إمام من أجل تسلم الجائزة.

وقبل حديث الثنائي، عرض مقطع فيديو يتناول جزءا صغيرا من تاريخ عادل إمام، جاء في نهايته رسالة صوتية خاصة من الزعيم لحفل "جوي أوورد".

حيث قال عادل إمام في رسالته النادرة "أشكركم .. كلي إخلاص ومحبة لحضراتكم.. ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة.. أنا بحبكم كتير كتير كتير".

الجائزة التي تقدم لمرة واحدة فقط ولن تتكرر شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور، وتحدث محمد عادل إمام في البداية موجها شكره إلى الشعب السعودي الذي أحسن استقبالهم، وهو أمر يحدث دائما.

فيما تحدث المخرج رامي إمام في كلمته عن دور والده في تربيتهم، ورغم انشغاله الكبير بمسيرته الفنية إلا أنه لم ينس دوره كأب زرع لديهم معنى العائلة.

وفي حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ضمن "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه "مجموعة MBC"، احتفى مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards في نسخته الرابعة من قلب العاصمة السعودية الرياض، بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية مساء أمس السبت.

وشارك في الحفل بنسخته الرابعة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

وفي أمسية ساحرة مليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، كرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2023.*وكالات








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