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المؤتمر نت - لتحسين صحة البشرة.. جربوا هذا العصير

لتحسين صحة البشرة.. جربوا هذا العصير المذهل

المؤتمرنت -
لتحسين صحة البشرة.. جربوا هذا العصير المذهل
يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي شامل، بما يشمل اتباع نظام غذائي متوازن وترطيب مناسب وممارسات جيدة للعناية بالبشرة، في الوصول إلى صحة مثالية للبشرة.

وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن أن يقدم عصير "ABC" وهو اختصار لمكوناته الثلاثة، والذي يتم تحضيره عادةً من مزيج من التفاح والشمندر والجزر، فوائد جمالية محتملة، لكن يجب ملاحظة أن الاستجابات الفردية قد تختلف.

وتشمل الفوائد المتوقعة من المواظبة على تناول هذا العصير مايلي:

1. بشرة متوهجة
إن الجزر غني بالبيتا كاروتين، الذي يحول الجسم إلى فيتامين A، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز صحة البشرة من خلال دعم تجديد الخلايا والحماية من التلف.

2. خصائص مضادة للشيخوخة
يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح والجزر، مثل فيتامين C والمغذيات النباتية الأخرى، في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل علامات الشيخوخة.

3. الترطيب
يحتوي التفاح والشمندر على كمية كبيرة من الماء، مما يساهم في ترطيب الجسم بشكل عام، ويعد الترطيب المناسب ضروريًا للحفاظ على صحة الجلد، لأنه يساعد في التخلص من السموم والحفاظ على خلايا الجلد ممتلئة ومغذية بشكل جيد.

4. تحسين الدورة الدموية
إن الشمندر أو البنجر معروف بمحتواه من النترات، التي يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدم والدورة الدموية. يضمن تحسين الدورة الدموية وصول الأكسجين والمواد المغذية بكفاءة إلى خلايا الجلد، مما يعزز بشرة صحية وحيوية.

5. طرد السموم
إن مزيج التفاح والشمندر والجزر في عصير ABC يمكن أن يدعم عمليات طرد الجسم للسموم، حيث يحتوي الشمندر، على وجه الخصوص، على مركبات تساعد في إزالة السموم من الكبد، مما يساعد على التخلص من السموم من الجسم.*وكالات








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