الأربعاء, 24-يناير-2024 الساعة: 06:46 م - آخر تحديث: 06:33 م (33: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - إنه من الملهم أن نرى شعبا عانى أكثر من عقد من العدوان الإمبريالي وواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث يقف بين أبناء شعبه قويا و متحديا وملتزما بالدفاع عن حقوق شعب آخر محتاج للمساندة"

بربرية وغير قانونية .. برلمانية إيرلندية تعلّق على غارات العدوان

المؤتمرنت -
بربرية وغير قانونية .. برلمانية إيرلندية تعلّق على غارات العدوان
تلقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي رسالة شكر وتضامن من عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندية السيدة كلير دايلي عبرت فيها عن سعادتها بما تضمنته رسالة رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية.

وأعربت دايلي عن تأثرها بمعرفة أن اليمن كانت الليلة الماضية مرة أخرى ضحية لأعمال عدوانية بربرية غير مبررة وغير قانونية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم مخجل من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا .

كما عبرت في رسالتها عن تضامنها مع الشعب الفلسطينيين ومعاناة أهل غزة، مؤكدة تضامنها مع الشعب اليمني، الذي عانى من مصاعب شاقة على مدى سنوات عديدة.

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قالت عضو البرلمان الأوروبي "في الوقت الذي تخون فيه الحكومات الغربية مرة أخرى علنا القيم المشتركة للإنسانية في دعمها للإبادة الجماعية يوجد احرار يدافعون عن قيم العدالة والحرية".

وأضافت "إنه من الملهم أن نرى شعبا عانى أكثر من عقد من العدوان الإمبريالي وواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث يقف بين أبناء شعبه قويا و متحديا وملتزما بالدفاع عن حقوق شعب آخر محتاج للمساندة".

وتوجهت بأحر التحايا والتقدير لجميع ابناء الشعب اليمني معربة عن تضامنها ومساندتها للشعب اليمني، مؤكدة في رسالتها أنه بالرغم من احتجاجات قادة الدول الغربية، إلا أن الناس في جميع أنحاء أوروبا والغرب الأوسع يشتركون معهم في الاشمئزاز العميق من تصرفات إسرائيل، ويصرخون على تواطؤ حكوماتهم ، منوهة بأنها تتحدث باسمها والكثير من احرار العالم.

وأكدت مضيها في طريق الكفاح المشترك من أجل العدالة الدولية والسلام وتحرير جميع الشعوب من الاضطهاد.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: إرتفاع حصيلة شهداء غزة الى 25700
أخبار: غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
أخبار: هجوم عراقي على قاعدة عين الأسد الأمريكية
رياضة: برشلونة يخسر صفقة شتوية
أخبار: لتستيقظ منتعشا.. تجنب هذه العادات ليلاً
فنون ومنوعات: إحالة فنانة شهيرة للمحاكمة.. تعرف عليها
أخبار: النواب يدين الاعتداءات ضد اليمن وفلسطين
عربي ودولي: مقتل 21 ضابطًا وجنديًّا اسرائيلياً وسط قطاع غزة
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الطاهري
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات يمنية
أخبار: 18 غارة على صنعاء و4 محافظات
أخبار: نص بيان القوات المسلحة اليمنية
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ خيره
أخبار: الدرة : أمريكا تفتعل أزمة تجارة دولية
أخبار: بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 25295
أخبار: الوضع التمويني للنفط والغاز مستقر
فنون ومنوعات: شاب يطالب فتيات بتعويض 75 مليون دولار
علوم وتقنية: لتحسين صحة البشرة.. جربوا هذا العصير
اقتصاد: الذهب تسجل انخفاضاً أسبوعياً
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 22 يناير
أخبار: توقعات بطقس باردا واضطراب البحر
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة عبد العزيز اليوسفي
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 21 يناير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024