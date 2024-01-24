المؤتمرنت -

الأمين المساعد يواسي آل الصباري

بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج/ علي محمد الصباري، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الأستاذ/ عبدالله علي محمد الصباري، وإخوانه، وكافة آل الصبارين بمنطقة العود مديرية النادرة محافظة إب، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..



مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".

