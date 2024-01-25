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المؤتمر نت - العثور على جثث 8 صيادين يمنيين بالبحر

العثور على جثث 8 صيادين يمنيين في البحر

المؤتمرنت -
العثور على جثث 8 صيادين يمنيين في البحر
أفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس بأنه تم العثور على جثث ثمانية من صيادين يمنيين في احدى الجزر اليمنية النائية في البحر الأحمر.

ونقلت وسائل الإعلام عن صيادين ، تأكيدهم : أنه تم العثور على جثث الصيادين اليمنيين وهم من سكان مدينة الخوخة في جزر "ذو الحراب" النائية.. مرجحين بذات الوقت أنه تم تصفيتهم بالرصاص بعد نحو اسبوع مضى على اختفائهم في ظل ظروف غامضة.

وبحسب الصيادين ، فقد تم التعرف على هوية الضحايا من ملامحهم وبعض المقتنيات التي يرتدونها مثل الساعات، وغيرها. فيما يظهر على جثثهم آثار طلقات نارية.

وطالبوا بالتحقيق في الواقعة المروعة وعملية تصفية الصيادين الثمانية.* سبتمبرنت








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