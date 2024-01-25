الخميس, 25-يناير-2024 الساعة: 08:47 م - آخر تحديث: 07:40 م (40: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت -

تحذير روسي شديد اللهجة لواشنطن

المؤتمرنت -
تحذير روسي شديد اللهجة لواشنطن
حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس، من خطر استراتيجية التصعيد التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، جاء ذلك في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح، حيث قال: "في الوقت الحالي، تتمثل المخاطر الأكثر حدة وذات الطبيعة الاستراتيجية في انتهاج الولايات المتحدة وحلف (الناتو) التصعيد في الأزمة الأوكرانية، وهو أمر محفوف بالانزلاق إلى صراع عسكري بين القوى النووية".

وأضاف غاتيلوف أن روسيا ملتزمة بالتفاهم الذي تم التوصل إليه في الثمانينيات من القرن الماضي، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لها.

وقال: "نذكركم بأن القاعدة الأساسية التي تم تأكيدها بمبادرة من روسيا في البيان المشترك لقادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز الحرب النووية ومنع سباق التسلح بتاريخ الثالث من يناير 2022. وندعو جميع الدول الخمس إلى الالتزام بتعهداتها وفقا للبيان".

وتنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT الموقعة عام 1968، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 على أن خمس دول فقط تمتلك أسلحة نووية (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين)، وحظرت ظهور قوى نووية جديدة.

فيما تعهدت الدول الخمس النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى دول أخرى أو المساعدة في إنشائها، وتعهدت الأطراف المتبقية في المعاهدة بعدم قبول أو إنشاء قنبلة ذرية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أتلتيك يطيح ببرشلونة من كأس الملك
فنون ومنوعات: تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي
علوم وتقنية: 3 مشروبات تساعد على التركيز والدفء
أخبار: قصف يمني يجبر سفينتين على التراجع
رياضة: خروج حزين لتونس من كأس أمم افريقيا
فنون ومنوعات: معاقبة امرأة أزعجت زوجها على “واتساب”
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الموسمي
أخبار: الأمين المساعد يواسي آل الصباري
أخبار: البرلمان يقر استدعاء وزيري المالية والصناعة
أخبار: برلمانية إيرلندية تعلّق على غارات العدوان
أخبار: حظر استيراد 20 صنفا من المنتجات
أخبار: تنبيه هام .. درجات الحرارة في 5 محافظات
عربي ودولي: مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: إرتفاع حصيلة شهداء غزة الى 25700
أخبار: غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار: هجوم عراقي على قاعدة عين الأسد الأمريكية
رياضة: برشلونة يخسر صفقة شتوية
مجتمع مدني: لتستيقظ منتعشا.. تجنب هذه العادات
فنون ومنوعات: إحالة فنانة شهيرة للمحاكمة.. تعرف عليها
أخبار: النواب يدين الاعتداءات ضد اليمن وفلسطين
عربي ودولي: مقتل 21 ضابطًا وجنديًّا اسرائيلياً وسط قطاع غزة
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الطاهري
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات يمنية
أخبار: 18 غارة على صنعاء و4 محافظات
أخبار: نص بيان القوات المسلحة اليمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024