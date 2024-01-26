المؤتمرنت -

مصرع 53 جنديا اسرائليا من مسافة صفر

أكد المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عزّ الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس “أبو عبيدة”، مساء الخميس، أنّ مجاهدي الكتائب تمكنوا تدمير الكتائب 68 آلية عسكريّة إسرائيليّة كليًّا أو جزئيا وقتل 53 جنديًا إسرائيليًا من نقطة صفر خلال الأسبوع الماضي.



وقال المتحدث باسم الكتائب في بلاغٍ عسكري وصل المركز الفلسطيني للإعلام: “إنّ مجاهدينا تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 53 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر”.





وأشار أبو عبيدة إلى أنّ مجاهدي الكتائب قنصت 9 جنود وأوقعت العشرات بين قتيلٍ وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة.



وقال أبو عبيدة: “إنّ مجاهدينا أكدوا إجهازهم على 53 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة”.



واستدرك بالقول: “كما تم نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو”.



ولفت المتحدث باسم القسام إلى أنّ مقاتلي الكتائب أسقطوا طائرتي استطلاع من طراز “سكاي لارك” واستولوا على 8 طائرات “درون” منها طائرتان انتحاريتان.



ووفقا للبلاغ العسكري، فقد “دك مجاهدو القسام التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”



(المركز الفلسطيني للإعلام)