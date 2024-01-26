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المؤتمر نت - ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في وقت لاحق اليوم قرار

ميدان السبعين يستقبل حشودا جماهيرية مناصرة لـ(فلسطين واليمن)

المؤتمرنت -
ميدان السبعين يستقبل حشودا جماهيرية مناصرة لـ(فلسطين واليمن)
يستقبل ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عصر اليوم الجمعة حشودا جماهيرية غفيرة تصل تباعا من احياء العاصمة وضواحيها للمشاركة في مسيرة "اليمن وفلسطين خندق واحد".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 112 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة، امس الخميس، إنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 25900 شهيد و 64110 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في وقت لاحق اليوم قرارا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

ودعا مجلس النواب اليمني في وقت سابق، رؤساء الاتحادات البرلمانية ومنظمة التعاون الإسلامي ورؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم والهيئات والمنظمات الإنسانية، ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى إدانة الاعتداءات الأمريكية البريطانية السافرة على الشعبين اليمني والفلسطيني واتخاذ مواقف جادة وحاسمة لإيقاف الصلف والغطرسة الأمريكية الصهيونية البريطانية ضد اليمن وفلسطين.








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