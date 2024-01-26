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المؤتمر نت - محمكمة العدل الدولية - فلسطين - جنوب افريقيا - اسرائيل

(العدل الدولية) تقر بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة

المؤتمرنت -
(العدل الدولية) تقر بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة
اعترفت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة من خلال رفضها رفض قضية جنوب أفريقيا المرفوعة ضد اسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية أنه "يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة 2 من الاتفاقية على وجه الخصوص، بما في ذلك قتل أفراد الجماعة، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء الجماعة، وإلحاق الأذى عمدًا بأعضاء الجماعة". في ظروف حياة الجماعة الهادفة إلى تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا"

وخلصت المحكمة إلى أن الشروط التي يتطلبها نظامها الأساسي للإشارة إلى التدابير المؤقتة قد استوفيت، "ولذلك فمن الضروري، في انتظار قرارها النهائي، أن تشير المحكمة إلى تدابير معينة من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي طالبت بها المحكمة وقد وجد أنه معقول."

( تفاصيل اوفى لاحقا ..)








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