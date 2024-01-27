السبت, 27-يناير-2024 الساعة: 05:01 م - آخر تحديث: 04:52 م (52: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية

إحالة فورية لقرارات هامة .. اجتماع طارئ مرتقب لمجلس الأمن

المؤتمرنت -
إحالة فورية لقرارات هامة .. اجتماع طارئ مرتقب لمجلس الأمن
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، مساء أمس الجمعة، إنها “تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضافت الخارجية الجزائرية، إن “البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون لتقديم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”.


وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال أمس الجمعة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أن غوتيريش يؤكّد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

كما أوضح أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة واضح بشأن استقلالية محكمة العدل الدولية، وكان قد طالب بوقف إطلاق النار لأهداف إنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني، كما طالب بإطلاق سراح الرهائن.

وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: إنجاز غير مسبوق في تاريخ اليمن
فنون ومنوعات: جديد الفنانة ليلي علوي
أخبار: ميدان السبعين يستقبل حشودا جماهيرية مناصرة لـ(فلسطين واليمن)
عربي ودولي: جرائم إسرائيل في 84 صفحة على طاولة (العدل الدولية)
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة الى 25900
أخبار: مصرع 53 جنديا اسرائليا من مسافة صفر
أخبار: رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل حمزة
أخبار: تحذير روسي شديد اللهجة لواشنطن
أخبار: حملة تغريدات بعنوان “أمريكا أم الإرهاب”
أخبار: أفضل مشروب لإبطاء الشيخوخة
أخبار: العثور على جثث 8 صيادين يمنيين بالبحر
أخبار: استمرار الأجواء الباردة في 6 محافظات
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 25 يناير
رياضة: أتلتيك يطيح ببرشلونة من كأس الملك
فنون ومنوعات: تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي
علوم وتقنية: 3 مشروبات تساعد على التركيز والدفء
أخبار: قصف يمني يجبر سفينتين على التراجع
رياضة: خروج حزين لتونس من كأس أمم افريقيا
فنون ومنوعات: معاقبة امرأة أزعجت زوجها على “واتساب”
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الموسمي
أخبار: الأمين المساعد يواسي آل الصباري
أخبار: البرلمان يقر استدعاء وزيري المالية والصناعة
أخبار: برلمانية إيرلندية تعلّق على غارات العدوان
أخبار: حظر استيراد 20 صنفا من المنتجات
أخبار: تنبيه هام .. درجات الحرارة في 5 محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024