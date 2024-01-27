المؤتمرنت -

أجواء باردة على 5 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر طقساً بارداً وهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع طقساً بارداً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء أثناء الليل والصباح الباكر.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على مرتفعات محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة والسواحل الغربية والجنوبية الغربية والمناطق المقابلة لها وأرخبيل سقطرى .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 7.2، عمران : 7.6، صنعاء : 8.4.



ونبـه المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة حفاظاً على صحتهم.



كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وضرورة توخي الحيطة والحذر.

